Společnost ÚJV Řež má od tohoto čtvrtka nové vedení. Do pozice generálního ředitele nastupuje dlouholetý člen představenstva Partik Špátzal. Ten přebírá řízení v přelomovém období. S rozjíždějící se výstavbou nových reaktorů výrazně naroste aktivita firmy, jejímž stěžejním úkolem je podpora jaderné energetiky.

Špátzalova profesní historie přitom netradičně není spjatá s energetikou. Dlouho stál v čele méně známé, ovšem neméně důležité divize výroby radiofarmak, tedy léčiv využívaných mimo jiné při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Vedle dalšího rozvoje služeb pro jadernou energetiku chce proto posílit právě tuto oblast. „Potřebujeme najít zdroje, abychom mohli zafinancovat modernizaci reaktoru a vstoupit na toto nové pole,“ popisuje plány nový šéf ÚJV Řež v prvním rozhovoru.

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