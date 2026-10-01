Společnost ÚJV Řež má od tohoto čtvrtka nové vedení. Do pozice generálního ředitele nastupuje dlouholetý člen představenstva Partik Špátzal. Ten přebírá řízení v přelomovém období. S rozjíždějící se výstavbou nových reaktorů výrazně naroste aktivita firmy, jejímž stěžejním úkolem je podpora jaderné energetiky.
Špátzalova profesní historie přitom netradičně není spjatá s energetikou. Dlouho stál v čele méně známé, ovšem neméně důležité divize výroby radiofarmak, tedy léčiv využívaných mimo jiné při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Vedle dalšího rozvoje služeb pro jadernou energetiku chce proto posílit právě tuto oblast. „Potřebujeme najít zdroje, abychom mohli zafinancovat modernizaci reaktoru a vstoupit na toto nové pole,“ popisuje plány nový šéf ÚJV Řež v prvním rozhovoru.
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