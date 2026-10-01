S prvním říjnovým dnem se do Česka vrátila regulace cen pohonných hmot. Vláda obnovila denní zastropování cen paliv a současně srazila spotřební daň z nafty. Výsledek se dostavil okamžitě – nafta u čerpacích stanic klesla v průměru o tři až čtyři koruny na litr, sleva u benzinu byla výrazně nižší.
Nutno dodat, že česká vláda nebyla jediná, kdo se pokouší dostat pod kontrolu ceny na čerpacích stanicích. K novým opatřením přistoupilo také například Německo, Chorvatsko či Polsko. Některé země Evropské unie pak regulují cenu pohonných hmot dlouhodobě.
Co se dočtete dál
- Jak přesně regulace cen pohonných hmot ovlivnila inflaci?
- Jak velký je měsíční výpadek příjmů ze spotřební daně?
- Jak regulace dopadla na malé prodejce čerpacích stanic?
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