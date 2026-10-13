Vojenské výdaje loni celosvětově vzrostly na 2,8 bilionu dolarů. Meziročně se tak zvýšily o tři procenta. Nejvíce přidaly s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině evropské státy, které poslaly na armádu o 14,1 procenta více než o rok dříve, vyplývá z údajů renomovaného švédského institutu SIPRI. Přestože výdaje USA meziročně klesly, stále jejich vláda investuje do armády suverénně nejvíc ze všech zemí. Více než celá Evropa.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace