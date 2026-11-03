Pro byznys jsou stále důležitější dvě slova: bezpečnost a odolnost. Proto, že formují prostředí, ve kterém firmy podnikají. Nejde jen o války, ale i nejistotu spojenou s narušením dodavatelských řetězců nebo nutnost odolávat hrozbám v kyberprostoru. Hospodářské noviny proto v pražském Rudolfinu uspořádaly Fórum HN s podtitulem „Bezpečnost, odolnost, byznys“.

Podle ekonoma Tomáše Dvořáka z Oxford Economics fungují firmy ve světě negativních nabídkových šoků. Pozitivní je, že české firmy přesto prokázaly ekonomickou odolnost. „Máme schopnost i při těchto šocích růst,“ řekl Dvořák. Průmysl se například dokázal adaptovat na produkci takzvaných čistých a zelených technologií, kde vývozy rostou o 10 procent ročně.

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  • Co by přispělo k větší odolnosti českých firem.
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