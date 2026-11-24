Ve velkých městech, jako jsou Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň, se daří relativně dobře získávat finance na veřejně prospěšné iniciativy. Podle Kláry Šplíchalové, ředitelky Fóra dárců, je nyní nutné zaměřit se na podporu rozvoje filantropie a dárcovských iniciativ v regionech. „V nich peníze zoufale chybí. Nejde přitom jen o sociální oblasti, ale i o obnovu kulturního dědictví, rozvoj lokálních iniciativ nebo oživení komunitních akcí. Právě tyto aktivity přispívají ke zdravému rozvoji regionů,“ říká.
Jak se mění dárcovství v Česku?
V současnosti už nevidíme tak výrazný nárůst dárcovství, jaký jsme zaznamenávali přibližně před pěti nebo šesti lety. Na druhou stranu jsou současná čísla relativně stabilní, což potvrzuje dlouhodobou zkušenost, že se společnost do určité míry dělí na dárce a nedárce. Rozhodujícím faktorem přitom není výše majetku nebo objem finančních prostředků, kterými člověk disponuje. Vlastnictví větších zdrojů automaticky neznamená větší ochotu darovat. Mnohem důležitější je osobní nastavení a vztah k dárcovství jako takovému.
Už se přesouváme od jednorázového dárcovství k pravidelnému?
Z čísel vidíme, že dlouhodobá podpora konkrétní organizace nebo tématu se stává standardem. Zhruba každý druhý dárce podporuje nějakou organizaci či oblast dlouhodobě a vedle toho často přispívá i jednorázově, například v rámci veřejných sbírek, zaměstnaneckých programů nebo na projekty, které ho v danou chvíli osloví. Typický profil dárce tedy je: dlouhodobě podporuje jednu nebo více organizací a současně se podle situace zapojuje i do jednorázových kampaní. Naštěstí ustupuje model čistě spontánního dárcovství založeného jen na momentálním emočním impulzu, kdy člověka něco na ulici nebo v médiích dojme a rozhodne se přispět. Stále častěji vidíme promyšlenější a systematičtější přístup k podpoře veřejně prospěšných aktivit.
Kromě darů Češi ve velkém i dobrovolničí. Je i v této oblasti vidět nějaký trend?
K trendu dobrovolnictví významně přispívá rozvoj zaměstnaneckého dobrovolnictví. Dnes už je ve středních a velkých firmách standardem, že zaměstnavatel poskytuje několik pracovních dní ročně na dobrovolnické aktivity. Firmy přitom často nejen uvolní zaměstnance z práce se zachováním mzdy, ale poskytují mu také organizační a logistickou podporu. Právě to významně přispívá k rozvoji dárcovství i dobrovolnictví obecně. Vedle toho funguje mnoho tradičních dobrovolnických organizací, jako je Junák nebo Hnutí Brontosaurus, ve kterých se dobrovolnictví často předává z generace na generaci. Do dobrovolnických aktivit se zapojují celé rodiny a to je podle mě to nejcennější, protože tím předávají dětem altruismus a pohled na svět, ve kterém jim není jedno, co se děje kolem nich.
Od šeků ke strategii. Moderní firemní filantropie není jen levnou formou reklamy
Jak se vyvíjí regionální filantropie?
Finanční prostředky se standardně koncentrují kolem velkých měst, jako jsou Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň. V těchto místech se peníze na veřejně prospěšné iniciativy sehnat dají. Neříkám, že jednoduše, ale dají. Opačná situace je v regionech, na které je opravdu nutné zaměřit pozornost. Peníze tam zoufale chybí, přitom v nich cítíme potřebu pokrýt celou řadu věcí. Nemluvím jen o sociální oblasti, ale i věcech typu obnova kulturních památek nebo podpora lokálních iniciativ a komunitních akcí. Zkrátka jde o záležitosti, které přispívají ke zdravému rozvoji regionů. Musíme proto vytvořit mechanismy, které regionální podporu zajistí.
Jaké změny je třeba udělat, aby do regionů směřovalo víc peněz?
Jednou z možností je podpora zakládání regionálních veřejně prospěšných institucí a nadačních fondů. V praxi totiž často narážíme na otázku, kdo se postará a převezme odpovědnost. Na rovinu, mnoho dárců nechce posílat peníze městu, obci nebo kraji na opravu místní památky či realizaci konkrétního projektu. Podobnou bariéru by cítili i vůči soukromým firmám. Ale v momentě, kdy se spojí několik partnerů a založí nadační fond, zvýší se důvěryhodnost projektu. Přispívat začnou občané i lokální firmy, právě díky tomu, že jim nadační fond zaručuje potřebnou míru transparentnosti.
V Česku působí stovky firemních nadací a fondů. Jaké jsou důvody pro jejich založení?
V posledních letech je vidět, že se společnosti snaží o profesionalizaci firemní filantropie. Obecně se na ně obrací mnoho žadatelů o pomoc. Před deseti až patnácti lety prakticky neexistovala žádná pravidla. Rozhodování bylo intuitivní a záleželo na lidech, kterým se konkrétní žádost dostala na stůl. Jednalo se o milionových příspěvcích, aniž by byla jasně definována pravidla podpory nebo způsob kontroly využití prostředků. Podpora oscilovala mezi velkorysostí a opatrností.
Některé firmy posílaly nemalé obnosy, jiné peníze dát odmítaly, ale neměly problém s nákupem konkrétních věcí. To ale mnohdy vedlo k nelogickým situacím, kdy se například voda nakupovala na jednom konci republiky a převážela na druhý. Od té doby se už filantropie posunula a i ve středně velkých firmách je patrná snaha o nastavení určitých kritérií a pravidel. Založení nadačního fondu je tedy dobrým a kultivovaným nástrojem, který přináší transparentnost. Firmy ho navíc nevyužívají jen k podpoře externích projektů, ale také k zapojování vlastních zaměstnanců do filantropie.
Žijeme v turbulentní době. Promítá se současná situace nějak do fungování firemních nadačních fondů? Pozorujete například, že firmy omezují svou podporu nebo jsou v tomto ohledu opatrnější?
Podpora veřejně prospěšných iniciativ bývá v obdobích ekonomické nejistoty často jednou z prvních oblastí, na které se šetří. Na rozdíl od krize kolem roku 2009, kdy docházelo k náhlému zmrazení rozpočtů a pro řadu příjemců to byl velký šok, dnes u nadací a nadačních fondů vnímáme výrazně větší důraz na dlouhodobost a odpovědnost. Nedochází tedy k nepromyšleným škrtům.
Obrovskou výhodou nadací je, že jsou velmi flexibilní a dobře vědí, kde aktuálně prostředky chybí, což je právě výhoda v době krizí. Jestli ale něco v poslední době pozorujeme, je to změna strategie u některých firemních nadací a fondů. Výjimkou nejsou případy, kdy organizace podporovaná několik let najednou dostane informaci, že jí nadace omezila dobu podpory. Je to samozřejmě legitimní rozhodnutí každého dárce, ale z pohledu grantové praxe se standardně změny dějí po nějaké dlouhodobé přípravě a přes exit strategie. V kultivovaném grantovém nadačním světě se tohle standardně nedělá a veřejně prospěšným organizacím se dá čas na delší přípravu. To je tedy jedna ze změn, které pozorujeme v reakci na měnící se situaci na trhu.
Nejenom firmy, mnoho finančních prostředků posílají i občané a jejich podpora neustále roste. Má česká společnost ještě potenciál výrazně zvýšit objem darů?
Češi jsou dlouhodobě velmi štědří. Ukazují to jak průzkumy, tak zkušenosti z praxe. Naštěstí dárcovská populace tolik nestárne a do dárcovství se zapojují i mladší generace, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Přispívají nejen finančně, ale zapojují se i dobrovolnickou činností.
Na druhou stranu stále existují témata, na která se získávají finanční prostředky velmi obtížně, jako jsou lidskoprávní oblasti, podpora začleňování vězňů, pomoc mentálně handicapovaným mužům nebo mužům bez domova. Navíc stále převládají stereotypy a společnost je nastavena tak, že ochotněji pomáhá ženám a dětem. Muž by se podle mnohých měl o sebe postarat sám.
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Jaké jsou rozdíly mezi různými generacemi dárců?
Mladší generace jsou v dárcovství otevřenější. Nejsou zatíženi předsudky, tradičními pohledy na svět a rezonují u nich témata jako podpora zvířat, dětí a nemocných. Hodně se také zajímají o environmentální témata a podporují ekologické organizace.
Blíží se Vánoce. Jaké nás čeká období z pohledu filantropie?
Z pohledu filantropie je vánoční období jednoznačně vrcholem celého roku. V křesťanské kultuře je advent spojený se sbírkami a charitativními projekty. Lidé během něj bývají otevřenější pomoci druhým. Je to období pospolitosti a pro mnohé je samozřejmé, že vánoční svátky jsou časem, kdy se myslí i na druhé. Organizace na to reagují řadou předvánočních a vánočních sbírek. Ze všech finančních prostředků, které se během roku vyberou od individuálních dárců, připadá něco mezi třetinou a čtvrtinou právě na adventní a vánoční období. Celé období obrovské solidarity je završené po Novém roce tradiční Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá Charita České republiky.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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