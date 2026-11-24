Na základě výzkumu agentury Reppublika Research & Analytics CEE pro Fórum dárců mírně stoupl počet lidí, kteří se setkali s nedůvěryhodnou nebo netransparentní sbírkou. Takovouto sbírku zaznamenalo 27 procent lidí (oproti 24 procentům v roce 2025).
Jak si lidé ověřují důvěryhodnost sbírek?
Za nejméně důvěryhodnou formu sbírky považuje 34 procent lidí pouliční a osobní výběr peněz, jako druhou nejméně transparentní sbírku považují konkrétní téma bez uvedeného pořadatele.
Jak si tedy lidé sbírky ověřují? Až 47 procent dotazovaných se spoléhá na organizace, kterým důvěřují a znají je, 28 procent lidí si aktivně hledá informace na internetu (reference, web organizace a podobně). Pouhých 12 procent si žádné informace neověřuje.
Základním pilířem dárcovství je důvěra ve veřejně prospěšný sektor, u které došlo k mírnému poklesu oproti předešlému roku (z 63 na 57 procent). Stoupl naopak podíl lidí, kteří uvedli, že veřejně prospěšnému sektoru nedůvěřují (z 37 na 43 procent).
Neměnné ale zůstalo to, co lidé před svým přispěním do sbírky zvažují. Nejvíce rozhodující je, kde peníze pomohou (67 procent) a jak budou peníze využity (57 procent). Lidé se naopak méně zajímají o to, kde sbírka probíhá a jaká organizace ji pořádá.
Nejčastější forma darování v Česku
Z dat výzkumné agentury vyplývá, že nejčastěji využívanou formou dárcovství je nákup sbírkového předmětu (78 procent), dále internetová platba (73 procent), hotovostní dar (63 procent) a dárcovská SMS (50 procent). U všech těchto kategorií došlo oproti roku 2025 k nárůstu v rozmezí jednoho až pěti procent.
Průměrná výše jednoho daru je u hotovostního příspěvku nejčastěji 30 až 100 korun (37 procent), u online daru se částka pohybuje nejčastěji v rozmezí 201 až 500 korun (26 procent). Podpora směřuje více k celostátním účelům než k místním. Celostátně alespoň jednou ročně přispěje 45 procent dotazovaných.
Dárců je stejně, ale přispívají více. Pravidelně přispívá 14 procent dárců (o rok dříve 16 procent). Lidí, kteří nepřispívají, je 12 procent. Podíl dárců s ročním příspěvkem nad 1 000 korun ale vzrostl z 28 na 34 procent.
Pomáhání druhým očima mladé generace
Data z výzkumu Českého výboru pro UNICEF, realizovaného ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, přinesla pohled dětí ve věku 9 až 17 let. Ty vnímají pomoc druhým jako jeden z nejdůležitějších principů, které jsou jim v rodinách předávány. Tuto hodnotu udalo 56 procent dotázaných dětí.
Data ukazují, že zatímco dospělá populace daruje ve 40 procentech případů, pro děti a mládež je darování důležité až v 56 procentech. Vypadá to tedy, že dárcovství a pomoc ostatním má v mladé generaci velký potenciál, jehož dopady bude možné sledovat v horizontu následujících deseti let.
Firmy a společenská odpovědnost
Dle výzkumu agentury Reppublika Research & Analytics CEE si 77 procent dotazovaných myslí, že by měla být podpora veřejně prospěšného sektoru součástí firemního života.
Čtvrtina dotazovaných uvedla, že jejich firma pořádá veřejně prospěšné aktivity, do kterých se aktivně zapojují. Stejné procento lidí uvedlo, že jejich firma sice pořádá veřejně prospěšné aktivity, ale oni se do nich nezapojují. To je nárůst oproti roku 2025, kdy se vědomě nezapojovalo jen 18 procent.
Jak se za poslední rok změnila finanční podpora veřejně prospěšných aktivit?
Více než čtvrtina dárců uvádí, že daruje v současnosti méně než dříve. Pouze sedm procent dotazovaných uvádí, že darují více než dříve. A více než polovina dotazovaných (64 procent) daruje přibližně stejně jako dříve.
Podporované oblasti
Pořadí podporovaných oblastí zůstalo oproti loňskému roku neměnné. Nejčastěji lidé přispívají na zdravotní oblast (66 procent), sociální a humanitární oblast (59 procent), děti a mládež (57 procent) a životní prostředí a ochrana zvířat (54 procent), nejméně na volný čas (23 procent) a rozvoj neziskového sektoru (19 procent).
Dobrovolnictví
Za posledních rok věnovali dotazovaní svůj čas některé z následujících aktivit, aniž by za ni dostali zaplaceno. Dotazovaní měli možnost zvolit více odpovědí. 38 procent respondentů uvedlo, že se žádné níže uvedené možnosti za poslední rok nevěnovali.
Ti, kdo se dobrovolnické činnosti účastnili nejvíce, odpovídali, že se nejčastěji věnovali pomoci sousedům a lidem v okolí mimo svou rodinu, a to až 41 procent dotazovaných.
Pro 18 procent lidí to byla práce pro místní spolek, 12 procent pomáhalo v neziskové organizaci, spolku či charitě. Stejné procento lidí se angažovalo při pomoci při mimořádné události a 11 procent dotazovaných se věnovalo práci s dětmi, a to vedení dětského oddílu, trénování či doučování.
Slovenské asignace
Na Slovensku je systém dárcovství značně odlišný od toho, jak ho známe u nás. Funguje skrze daňové asignace, což je forma přímé podpory nevládních organizací a neziskového sektoru.
Lidé a firmy mohou ve svém daňovém přiznání určit konkrétní oficiálně registrovaný subjekt, jemuž věnují procento svých daní, které zaplatili. Fyzické osoby (FO) mohou asignovat dvě nebo tři procenta (tři procenta pouze za předpokladu, že mají splněných 40 hodin dobrovolnické práce).
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Právnické osoby (PO) mohou asignovat jedno až dvě procenta, s tím, že dvě procenta daní mohou věnovat subjekty, které darují finanční prostředky minimálně ve výši 0,5 procenta odpovídající zaplacené dani. U obou kategorií je stanovena minimální hodnota, u FO tři eura a u PO osm eur.
Výsledky příjmu z daňových asignací v roce 2025
V tomto roce bylo na Slovensku 18 718 příjemců daňových asignací (v roce 2024 jich bylo 18 028). Příjemci napříč celou Slovenskou republikou získali celkem 110 milionů eur (v přepočtu zhruba 2,68 miliardy korun).
Oproti roku 2024 šlo o čtyřprocentní nárůst a jedná se tak o nejvyšší částku od vzniku tohoto nástroje dárcovství. Za celou dobu své existence dosáhla celková podpora neziskových organizací z asignací více než jedné miliardy eur. Průměrná výše přijaté asignace činila v roce 2025 5 864 eur. Preferovanými oblastmi podpory byly zdraví, vzdělávání, sport a kultura, zatímco nejméně podporovanými oblastmi zůstala lidská práva, věda a výzkum.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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