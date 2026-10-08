Vážené voličky, vážení voliči, milí spoluobčané,
dnes a zítra vyrazíme k volebním urnám odevzdat své hlasy v komunálních a zhruba třetina z nás i v senátních volbách. Chtěl bych především poděkovat všem, kdo svého volebního práva využijí. Dokazují tak, že si váží demokratického systému, který nám všem umožňuje spolurozhodovat o budoucnosti. Heslo jednoho slavného amerického deníku zní: „Democracy dies in darkness“ - Demokracie umírá ve tmě. To je jistě pravda. Dodal bych nicméně, že demokracie vůbec nejčastěji umírá na lhostejnost. Vy, kdo se voleb účastníte a zodpovědně vybíráte své zástupce, zajišťujete, aby se něco takového nestalo.
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