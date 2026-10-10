První kolo senátních voleb letos po šesti letech opět vyhráli Starostové se 14 senátory nebo finalisty. Druhé ANO má 13 finalistů, třetí ODS devět. Pět kandidátů převážně z opozičních stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. Z TOP 09 uspěl Jan Grulich, z hnutí STAN Jan Sobotka a Zbyněk Linhart. Slaví i hejtman Jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grolich ve Vyškově, který v předvolební kampani vsadil na vtipná videa. Navzájem se do sebe strefovali právě s politiky hnutí ANO. Hned v prvním kole zvítězil také Tomáš Fiala, kandidát hnutí bývalého člena ODS Martina Kuby Naše Česko.
Fiala kandidoval na Strakonicku dříve jako nestraník za ODS, nyní tak jde o první volební úspěch nového uskupení. „Pro Naše Česko jako začínající hnutí byla důležitá Fialova kandidatura. Dělá mi radost, že v prvním kole rovnou vyhrál,“ uvedl Kuba. Podle politologa Miloše Brunclíka Kuba očekával, že se výsledek soustředí do jižních Čech. „Na první volby je to solidní úspěch. On má ambici přestat být jen regionálním sdružením, ale naráží na to, že nemá dostatek kompetentních kandidátů,“ komentoval výsledek Kubova hnutí.
Za úspěchem Grolicha stojí hlavně velmi dobře zvládnutá marketingová kampaň. Podle politologů přišel s jinou strategií, než na kterou byli vládní politici od svých protivníků doposud zvyklí. „Ukázalo se, že komunikačně umí Grolich ANO zatopit. Pokud se touhle strategií inspirují i další politici, může mít Babišovo hnutí do budoucna problém,“ domnívá se politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého.
„Byli jsme schopni odrážet útoky hnutí ANO s nadsázkou a lehkostí a myslím, že tohle česká politika potřebuje. Že postupuji s 60 procenty a hnutí ANO bude mít poloviční výsledek, je neskutečné. Ukázalo se, že jsme schopni oslovovat voliče vládních stran,“ uvedl Grolich ve volebním štábu. A dodal, že senátní volba byla testem, jestli ho voliči chtějí v celostátní politice. „Je to obrovský závazek a budeme s tím dále pracovat. Tohle je teprve začátek,“ řekl.
Senátní křeslo už má jisté také dosavadní senátor a oblíbený ředitel školy Jan Grulich, který kandidoval za širší koalici složenou zejména z opozičních stran v Rychnově nad Kněžnou. Zvítězil s 62 procenty hlasů.
Ze sledovaných soubojů například v Plzni uspěl v prvním kole bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (STAN). O senátorské křeslo za týden zabojuje s Lucií Kantorovou (ANO). Na Praze 5 postoupil do druhého kola dosavadní senátor Václav Láska (SEN 21) a ředitel Střední průmyslové školy Smíchov Radko Sáblík (ODS), kterému kampaň organizovali studenti.
Vítězové voleb jsou Starostové, SPD chce vyvodit důsledky z prohry
Na Chebsku oproti očekávání spíše pohořela Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře a pokerového hráče, kterou v kampani podpořil zpěvák Michal David. Navzdory tomu, že byla favorizovaná a počítalo se s tím, že se může dostat rovnou v prvním kole, postupuje nakonec z druhého místa se ziskem 27 procent. Za týden se střetne se spíše méně viditelným dosavadním senátorem a vysokoškolským pedagogem Miroslavem Plevným (STAN), kterého volilo 40 procent lidí.
Šéf ANO Andrej Babiš uznal, že volby do Senátu nejsou doménou jeho hnutí. „Volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu,“ uvedl na tiskové konferenci. Neúspěch spojoval s antikampaní vůči své osobě. Úvodní kolo vyhrály jen dvě starostky z tohoto hnutí – českolipská Jitka Volfová a Lenka Brzyszkowská z Orlové. Kvůli tomu ANO patrně nesestaví ani nejsilnější senátorský klub, který by mu dal šanci usilovat o funkci předsedy či předsedkyně Senátu.
Za Starosty se prosadilo všech 14 jejich kandidátů. Lidovečtí senátoři mají šanci zachovat svůj dvanáctičlenný klub v případě, že kromě Grolicha mandát obhájí Josef Bazala na Uherskohradišťsku a předseda klubu Josef Klement na Žďársku, kterému postup do druhého kola zajistil jediný hlas.
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