Tričko za dvacet korun nebo sluchátka za padesát už na čínských internetových tržištích prakticky nenajdete. Od léta totiž jejich cenu zvedlo nové tříeurové clo, které státy Evropské unie začaly vybírat z malých zásilek. A zatímco si zákazníci na dražší nákupy teprve zvykají, Brusel už chystá další zdražení. Ještě před Vánoci by k clu mohl přibýt takzvaný manipulační poplatek, který některé objednávky prodraží o další desítky až stovky korun.
Co se dočtete dál
- O kolik se prodraží nákupy na Temu a Sheinu.
- Proč chce Brusel změnit způsob dovozu z Číny.
- Jak už nové clo zamávalo s nákupy Čechů.
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