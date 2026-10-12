Tričko za dvacet korun nebo sluchátka za padesát už na čínských internetových tržištích prakticky nenajdete. Od léta totiž jejich cenu zvedlo nové tříeurové clo, které státy Evropské unie začaly vybírat z malých zásilek. A zatímco si zákazníci na dražší nákupy teprve zvykají, Brusel už chystá další zdražení. Ještě před Vánoci by k clu mohl přibýt takzvaný manipulační poplatek, který některé objednávky prodraží o další desítky až stovky korun.

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Co se dočtete dál

  • O kolik se prodraží nákupy na Temu a Sheinu.
  • Proč chce Brusel změnit způsob dovozu z Číny.
  • Jak už nové clo zamávalo s nákupy Čechů.
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