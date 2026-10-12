Když se nepovedou volby, zpravidla přichází reakce. Klíčovou otázkou nyní je, jak na neúspěšné komunální volby zareaguje Andrej Babiš. Představitelné možnosti jsou dvě – a dopředu řekněme, že ani jedna není hezká. Tím hůř, že nejspíše půjde o kombinaci obou. Bude to jízda, při které si těžko udržíme klobouky.
Oligarcha se sice tváří, že o nic nejde, ale nepochybně cítí, že se mu dílo hroutí pod rukama. Jeho hnutí ve volbách oslabilo s výjimkou Plzně ve všech krajských městech. V Praze a Brně dostalo největší výprask v historii. V Senátu, který konečně začal brát vážně, pak bude rád za tři křesla ze sedmadvaceti. Katastrofa.
Co se dočtete dál
- Jak moc prohrál Andrej Babiš volby a proč jsou jeho vysvětlení porážky vedle.
- Co nyní v zájmu sebezáchovy udělá a jak se to podepíše na dluzích Česka.
- Jaká jeho reakce může být nakonec ještě horší než kropení voličů penězi.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace