Když se nepovedou volby, zpravidla přichází reakce. Klíčovou otázkou nyní je, jak na neúspěšné komunální volby zareaguje Andrej Babiš. Představitelné možnosti jsou dvě – a dopředu řekněme, že ani jedna není hezká. Tím hůř, že nejspíše půjde o kombinaci obou. Bude to jízda, při které si těžko udržíme klobouky.

Oligarcha se sice tváří, že o nic nejde, ale nepochybně cítí, že se mu dílo hroutí pod rukama. Jeho hnutí ve volbách oslabilo s výjimkou Plzně ve všech krajských městech. V Praze a Brně dostalo největší výprask v historii. V Senátu, který konečně začal brát vážně, pak bude rád za tři křesla ze sedmadvaceti. Katastrofa. 

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Co se dočtete dál

  • Jak moc prohrál Andrej Babiš volby a proč jsou jeho vysvětlení porážky vedle.
  • Co nyní v zájmu sebezáchovy udělá a jak se to podepíše na dluzích Česka.
  • Jaká jeho reakce může být nakonec ještě horší než kropení voličů penězi.
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