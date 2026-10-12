Už šestnáctý ročník mezinárodního veletrhu a odborného fóra Future Forces Exhibition & Forum se uskuteční ve dnech 21.–23. října v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Jedna z nejvýznamnějších obranných a bezpečnostních událostí v regionu spojí moderní technologie s aktuální operační zkušeností a otevře prostor pro diskusi o konkrétních potřebách ozbrojených a bezpečnostních složek.

Svá řešení představí více než 530 vystavovatelů z 36 zemí v sedmi výstavních halách na ploše přesahující 23 tisíc metrů čtverečních. Vnitřní expozici doplní rozsáhlá venkovní prezentace techniky a dynamické ukázky. Očekává se účast více než devíti tisíc odborných návštěvníků a přes tisíc oficiálních delegátů a VIP hostů. Zastoupeny budou delegace z více než 70 zemí. „Oproti minulému veletrhu v roce 2024 jde o více než 50procentní nárůst u vystavovatelů a přes 40 procent u obsazené vnitřní plochy,“ říká Adam Drnek, výkonný ředitel Future Forces Exhibition & Forum.

Jde přitom nejen o přehlídku techniky. Veletrh je koncipován jako pracovní platforma, na které se setkávají představitelé vlád, ozbrojených sil, bezpečnostních a záchranných sborů, mezinárodních organizací, průmyslu, výzkumných institucí a akademické sféry. Cílem je urychlit přenos inovací do praxe, sdílet zkušenosti ze současných konfliktů a hledat řešení pro obranu, bezpečnost a odolnost státu. „Bezpečnostní situace v Evropě posouvá obranný průmysl od diskuse o připravenosti k jejímu reálnému budování a program to odráží. Klade důraz na odolnost, rychlé zavádění nových technologií a spolupráci státu, ozbrojených a bezpečnostních složek a průmyslu,“ dodává Drnek.

Nejnovější technologie i networking

Významný prostor na veletrhu bude patřit bezpilotním systémům a obraně proti nim. Zahrne širokou škálu autonomních platforem pro průzkum, sledování i úderné nasazení. Souběžně s jejich rozvojem roste důraz na protidronovou ochranu. Oblast pozemní robotiky zastoupí autonomní a poloautonomní systémy pro boj, logistiku a podporu jednotek v poli, modulární robotické platformy či řešení kombinující více robotických prostředků do jednoho koordinovaného celku.

Vystavovatelé představí platformy pro detekci a analýzu kybernetických hrozeb, školicí a certifikační programy i softwarová řešení pro správu a analýzu obrazových a datových toků pomocí umělé inteligence. Doplní je technologie zabezpečené komunikace spolu s nástroji pro vedení elektronického boje. V oblasti radiolokace, senzorů a průzkumu se představí pasivní i aktivní sledovací systémy pro identifikaci cílů, elektrooptické a termovizní kamery, dálkově ovládané zbraňové stanice a senzory pro detekci laserového či radarového ozáření. Prostor dostane rovněž ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám.

Letecký a kosmický segment zastoupí výrobci cvičných a lehkých bitevních letounů, letecká výzkumná a vývojová infrastruktura včetně družicových technologií či výrobci pohonů pro bezpilotní prostředky a řízené střely.

Segment pozemní techniky a bojových vozidel zahrne bojová i taktická vozidla a vozidlové platformy upravitelné pro obranné a bezpečnostní účely. Silné zastoupení bude mít i oblast zbraní a munice – od ručních palných zbraní a odstřelovacích pušek přes komplexní řízené zbraňové systémy až po výrobu munice a energetických materiálů. Nebude chybět ani osobní ochrana a taktické vybavení nebo simulační a výcvikové technologie – včetně virtuální reality – pro nácvik střelby, pilotáže dronů i protidronové obrany.

„Firmy představí řadu novinek. BAE Sys­tems poprvé v Česku ukáže bojové vozidlo pě­choty CV90 MkIV pro AČR. Na jeho výrobě se podílí i státní podnik ministerstva obrany VOP CZ, který na Future Forces poprvé ukáže novou generaci multifunkčních vojenských cisteren CAP Shadow Tanker na podvozku Tatra Force. Světovou premié­ru bude mít také speciální vojenské vozidlo Meander české výroby, výsledek spolupráce skupin CSG a KBP. KBP představí i nový bezpilotní prostředek a Czechia Systems ze skupiny S­‑Tech Group ukáže první mobilní a modulární protidronový systém vyvinutý v Česku, na němž spolupracovala s operátory z ukrajinských elitních brigád,“ dodává Drnek.

Kromě samotných expozic nabídne veletrh prostor pro bilaterální jednání, odborný networking a cílený matchmaking. Digitální platforma umožní vyhledávání relevantních vystavovatelů, sjednávání schůzek s konkrétními účastníky, poskytne přehled o programu a jednotlivých akcích. Inovační pavilon, který vzniká ve spolupráci s S‑Tech Group, propojí na jednom místě start‑upy, technologické společnosti, průmyslové podniky, investory, uživatele a univerzity.

Čtyřicet odborných akcí v jednom programu

Kromě veletrhu tvoří program okolo 40 konferencí, odborných panelů, pracovních zasedání a specializovaných akcí. Úvodní panel otevře strategickou diskusi na téma Obrana 2035+: Adaptace na novou bezpečnostní realitu. Zaměří se na nové požadavky na obranné schopnosti a připravenost spojeneckých zemí na konflikty budoucnosti.

Future Air Force Conference se bude věnovat vzdušné mobilitě a víceúčelovým platformám, elektronickému boji, využívání bezpilotních prostředků a ochraně leteckých základen. Future Land Forces Panel se zaměří na ochranu jednotek i kritické infrastruktury proti bezpilotním prostředkům. Future C2 Conference cílí na otázky velení, řízení a působení v elektromagnetickém prostředí. Konference ­MESAS‘26, organizovaná ve spolupráci s NATO M&S Centre of Excellence, se zabývá modelováním a simulacemi pro autonomní systémy a je tradičním setkáním odborníků z ozbrojených sil, akademické obce a průmyslu.

CBRN Defence Technology & Innovation Forum ve spolupráci s Joint CBRN Defence Centre of Excellence a NATO DIANA se zaměří na zrychlení inovačního cyklu, posilování spolupráce a rozvoj budoucích schopností NATO v oblasti obrany proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám. Další panely se věnují vojenské medicíně, inovacím a novým technologiím či vesmíru jako operační doméně, která ovlivňuje plánování a vedení moderních vojenských operací.

Future of Cyber Conference nabídne bezpečnostní panelové diskuse, odborné prezentace, přednášky, workshopy, praktickou Live Hacking zónu a kybernetickou únikovou hru.

Poznatky ze současných konfliktů se promítnou do většiny panelů. Future of Civil Security Conference nabídne přímé zkušenosti z vojenských a civilních bezpečnostních operací na Ukrajině, zatímco Vnitřní bezpečnost a odolnost státu se bude věnovat ochraně obyvatelstva, infrastruktury a fungování státu v podmínkách konfliktů a hybridních hrozeb.

Vzdělávacího programu zaměřeného na budování a posilování odolnosti společnosti se v pátek zúčastní přibližně 500 studentů středních škol. Naučí se, jak se správně chovat v krizových situacích, a získají praktické zkušenosti, které jim pomohou tyto události zvládat. Cílem této části programu je také představit mladým lidem práci v ozbrojených, bezpečnostních a záchranných složkách, motivovat je k zájmu o tyto profese a přiblížit jim možnosti při rozhodování o budoucím společenském uplatnění.

NATO, interoperabilita a potřeby uživatelů

Platforma Future Forces Forum dlouhodobě spolupracuje se strukturami NATO a Evropské unie. Jednou z hlavních forem spolupráce je organizace zasedání pracovních skupin. V Praze budou zasedat skupiny celkem čítající přes 300 delegátů. Jednání se soustředí na aktuální i budoucí požadavky uživatelů, standardizaci, interoperabilitu a rozvoj schopností ozbrojených sil Aliance a partnerských zemí.

Samostatný pavilon NATO umožní návštěvníkům a vystavovatelům navázat přímý kontakt se zástupci divizí, organizací a agentur Severoatlantické aliance. Propojení veletrhu s odbornými pracovními skupinami vytváří prostor, ve kterém mohou výrobci konfrontovat své technologie s reálnými operačními potřebami a budoucími požadavky ozbrojených sil.

Den bezpečnosti a obrany

Na tři veletržní dny určené výhradně pro odborníky naváže v sobotu 24. října Den bezpečnosti a obrany pro širokou veřejnost. Jeho cílem je ukázat, že obrana, bezpečnost a odolnost státu jsou nejen úkoly profesionálních složek, ale týkají se každého občana. Představí se Armáda ČR, policie, hasičský záchranný sbor, vězeňská služba, celní správa, pražská záchranná služba či městská policie a další organizace.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout těžkou techniku, speciální vozidla a vybavení jednotlivých složek. Program nabídne také dynamické ukázky zásahů a vzájemné spolupráce. Součástí bude vzdělávací program věnovaný správnému chování v krizových situacích, kybernetické bezpečnosti, online podvodům, bezpečnosti dětí na internetu, digitální hygieně a psychologii.

Text vznikl ve spolupráci s Future Advanced Technologies, organizátorem veletrhu Future Forces Exhibition & Forum

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