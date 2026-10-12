Už šestnáctý ročník mezinárodního veletrhu a odborného fóra Future Forces Exhibition & Forum se uskuteční ve dnech 21.–23. října v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Jedna z nejvýznamnějších obranných a bezpečnostních událostí v regionu spojí moderní technologie s aktuální operační zkušeností a otevře prostor pro diskusi o konkrétních potřebách ozbrojených a bezpečnostních složek.
Svá řešení představí více než 530 vystavovatelů z 36 zemí v sedmi výstavních halách na ploše přesahující 23 tisíc metrů čtverečních. Vnitřní expozici doplní rozsáhlá venkovní prezentace techniky a dynamické ukázky. Očekává se účast více než devíti tisíc odborných návštěvníků a přes tisíc oficiálních delegátů a VIP hostů. Zastoupeny budou delegace z více než 70 zemí. „Oproti minulému veletrhu v roce 2024 jde o více než 50procentní nárůst u vystavovatelů a přes 40 procent u obsazené vnitřní plochy,“ říká Adam Drnek, výkonný ředitel Future Forces Exhibition & Forum.
Jde přitom nejen o přehlídku techniky. Veletrh je koncipován jako pracovní platforma, na které se setkávají představitelé vlád, ozbrojených sil, bezpečnostních a záchranných sborů, mezinárodních organizací, průmyslu, výzkumných institucí a akademické sféry. Cílem je urychlit přenos inovací do praxe, sdílet zkušenosti ze současných konfliktů a hledat řešení pro obranu, bezpečnost a odolnost státu. „Bezpečnostní situace v Evropě posouvá obranný průmysl od diskuse o připravenosti k jejímu reálnému budování a program to odráží. Klade důraz na odolnost, rychlé zavádění nových technologií a spolupráci státu, ozbrojených a bezpečnostních složek a průmyslu,“ dodává Drnek.
Nejnovější technologie i networking
Významný prostor na veletrhu bude patřit bezpilotním systémům a obraně proti nim. Zahrne širokou škálu autonomních platforem pro průzkum, sledování i úderné nasazení. Souběžně s jejich rozvojem roste důraz na protidronovou ochranu. Oblast pozemní robotiky zastoupí autonomní a poloautonomní systémy pro boj, logistiku a podporu jednotek v poli, modulární robotické platformy či řešení kombinující více robotických prostředků do jednoho koordinovaného celku.
Vystavovatelé představí platformy pro detekci a analýzu kybernetických hrozeb, školicí a certifikační programy i softwarová řešení pro správu a analýzu obrazových a datových toků pomocí umělé inteligence. Doplní je technologie zabezpečené komunikace spolu s nástroji pro vedení elektronického boje. V oblasti radiolokace, senzorů a průzkumu se představí pasivní i aktivní sledovací systémy pro identifikaci cílů, elektrooptické a termovizní kamery, dálkově ovládané zbraňové stanice a senzory pro detekci laserového či radarového ozáření. Prostor dostane rovněž ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám.
Letecký a kosmický segment zastoupí výrobci cvičných a lehkých bitevních letounů, letecká výzkumná a vývojová infrastruktura včetně družicových technologií či výrobci pohonů pro bezpilotní prostředky a řízené střely.
Segment pozemní techniky a bojových vozidel zahrne bojová i taktická vozidla a vozidlové platformy upravitelné pro obranné a bezpečnostní účely. Silné zastoupení bude mít i oblast zbraní a munice – od ručních palných zbraní a odstřelovacích pušek přes komplexní řízené zbraňové systémy až po výrobu munice a energetických materiálů. Nebude chybět ani osobní ochrana a taktické vybavení nebo simulační a výcvikové technologie – včetně virtuální reality – pro nácvik střelby, pilotáže dronů i protidronové obrany.
„Firmy představí řadu novinek. BAE Systems poprvé v Česku ukáže bojové vozidlo pěchoty CV90 MkIV pro AČR. Na jeho výrobě se podílí i státní podnik ministerstva obrany VOP CZ, který na Future Forces poprvé ukáže novou generaci multifunkčních vojenských cisteren CAP Shadow Tanker na podvozku Tatra Force. Světovou premiéru bude mít také speciální vojenské vozidlo Meander české výroby, výsledek spolupráce skupin CSG a KBP. KBP představí i nový bezpilotní prostředek a Czechia Systems ze skupiny S‑Tech Group ukáže první mobilní a modulární protidronový systém vyvinutý v Česku, na němž spolupracovala s operátory z ukrajinských elitních brigád,“ dodává Drnek.
Kromě samotných expozic nabídne veletrh prostor pro bilaterální jednání, odborný networking a cílený matchmaking. Digitální platforma umožní vyhledávání relevantních vystavovatelů, sjednávání schůzek s konkrétními účastníky, poskytne přehled o programu a jednotlivých akcích. Inovační pavilon, který vzniká ve spolupráci s S‑Tech Group, propojí na jednom místě start‑upy, technologické společnosti, průmyslové podniky, investory, uživatele a univerzity.
Čtyřicet odborných akcí v jednom programu
Kromě veletrhu tvoří program okolo 40 konferencí, odborných panelů, pracovních zasedání a specializovaných akcí. Úvodní panel otevře strategickou diskusi na téma Obrana 2035+: Adaptace na novou bezpečnostní realitu. Zaměří se na nové požadavky na obranné schopnosti a připravenost spojeneckých zemí na konflikty budoucnosti.
Future Air Force Conference se bude věnovat vzdušné mobilitě a víceúčelovým platformám, elektronickému boji, využívání bezpilotních prostředků a ochraně leteckých základen. Future Land Forces Panel se zaměří na ochranu jednotek i kritické infrastruktury proti bezpilotním prostředkům. Future C2 Conference cílí na otázky velení, řízení a působení v elektromagnetickém prostředí. Konference MESAS‘26, organizovaná ve spolupráci s NATO M&S Centre of Excellence, se zabývá modelováním a simulacemi pro autonomní systémy a je tradičním setkáním odborníků z ozbrojených sil, akademické obce a průmyslu.
CBRN Defence Technology & Innovation Forum ve spolupráci s Joint CBRN Defence Centre of Excellence a NATO DIANA se zaměří na zrychlení inovačního cyklu, posilování spolupráce a rozvoj budoucích schopností NATO v oblasti obrany proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám. Další panely se věnují vojenské medicíně, inovacím a novým technologiím či vesmíru jako operační doméně, která ovlivňuje plánování a vedení moderních vojenských operací.
Future of Cyber Conference nabídne bezpečnostní panelové diskuse, odborné prezentace, přednášky, workshopy, praktickou Live Hacking zónu a kybernetickou únikovou hru.
Poznatky ze současných konfliktů se promítnou do většiny panelů. Future of Civil Security Conference nabídne přímé zkušenosti z vojenských a civilních bezpečnostních operací na Ukrajině, zatímco Vnitřní bezpečnost a odolnost státu se bude věnovat ochraně obyvatelstva, infrastruktury a fungování státu v podmínkách konfliktů a hybridních hrozeb.
Vzdělávacího programu zaměřeného na budování a posilování odolnosti společnosti se v pátek zúčastní přibližně 500 studentů středních škol. Naučí se, jak se správně chovat v krizových situacích, a získají praktické zkušenosti, které jim pomohou tyto události zvládat. Cílem této části programu je také představit mladým lidem práci v ozbrojených, bezpečnostních a záchranných složkách, motivovat je k zájmu o tyto profese a přiblížit jim možnosti při rozhodování o budoucím společenském uplatnění.
NATO, interoperabilita a potřeby uživatelů
Platforma Future Forces Forum dlouhodobě spolupracuje se strukturami NATO a Evropské unie. Jednou z hlavních forem spolupráce je organizace zasedání pracovních skupin. V Praze budou zasedat skupiny celkem čítající přes 300 delegátů. Jednání se soustředí na aktuální i budoucí požadavky uživatelů, standardizaci, interoperabilitu a rozvoj schopností ozbrojených sil Aliance a partnerských zemí.
Samostatný pavilon NATO umožní návštěvníkům a vystavovatelům navázat přímý kontakt se zástupci divizí, organizací a agentur Severoatlantické aliance. Propojení veletrhu s odbornými pracovními skupinami vytváří prostor, ve kterém mohou výrobci konfrontovat své technologie s reálnými operačními potřebami a budoucími požadavky ozbrojených sil.
Den bezpečnosti a obrany
Na tři veletržní dny určené výhradně pro odborníky naváže v sobotu 24. října Den bezpečnosti a obrany pro širokou veřejnost. Jeho cílem je ukázat, že obrana, bezpečnost a odolnost státu jsou nejen úkoly profesionálních složek, ale týkají se každého občana. Představí se Armáda ČR, policie, hasičský záchranný sbor, vězeňská služba, celní správa, pražská záchranná služba či městská policie a další organizace.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout těžkou techniku, speciální vozidla a vybavení jednotlivých složek. Program nabídne také dynamické ukázky zásahů a vzájemné spolupráce. Součástí bude vzdělávací program věnovaný správnému chování v krizových situacích, kybernetické bezpečnosti, online podvodům, bezpečnosti dětí na internetu, digitální hygieně a psychologii.
Text vznikl ve spolupráci s Future Advanced Technologies, organizátorem veletrhu Future Forces Exhibition & Forum
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