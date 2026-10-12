Že lidé či firmy nereagují jen na současné ekonomické podmínky, jako je jejich dnešní výše příjmů, daní či úrokových sazeb, ale přizpůsobují své chování i tomu, jaký vývoj očekávají, je intuitivní poznatek. Jak ho ale formulovat řečí rovnic a zabudovat do uznávané ekonomické teorie? Tento úkol řešili američtí ekonomové Michael Woodford a Robert Hall, kteří si dělí letošní Nobelovu cenu za ekonomii.
Oba laureáti přitom k tématu přistupují z různých stran a odlišným stylem a z různých úhlů.
Co se dočtete dál
- Na jakých univerzitách se slaví.
- Proč ekonomové oba nové nobelisty uznávají.
- Jaký přínos oceněné práce Halla s Woodfordem mají.
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