Průměrné stáří sportovní infrastruktury v Česku je přes 50 let. Nevyhovující stadiony a haly, malé i velké, a nedostačující kapacity trápí tuzemský sport řadu let a do výstavby jde ze soukromých i veřejných zdrojů stále málo peněz. Trpí tím nejen samotní sportovci, ale na konkrétních případech se ukazuje, že to Česko sráží i v očích investorů.

Jeden takový se minulý týden objevil na oborové konferenci Sport Alive v diskusi Jiřího Kejvala, šéfa Českého olympijského výboru, s Tomášem Peterou, sportovním promotérem, který do Česka přivedl hokejovou NHL, špičkový basketbal či tenis a byl spoluvlastníkem fotbalového Baníku Ostrava.

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