Úspěšní investoři typu Warrena Buffetta vyhledávají firmy s předvídatelným byznysem a vysokou marží. Té pomáhá například to, že jde o obor nevyžadující pro růst vysoké kapitálové investice. To ale samo o sobě nestačí, protože trhy jsou nestálé, takže po zisku nemusí být brzy ani památky. Proto je další žádoucí charakteristikou „ochranný příkop“ garantující, že byznysmodel firmy nikdo nedokáže rychle zreplikovat. Ideální je, aby to nebylo možné vůbec.
Všechny tyto charakteristiky investoři před pouhými čtyřmi lety viděli v digitální databance Getty Images, a proto skupovali její akcie i za kurz, který ji oceňoval na víc než dvě miliardy dolarů.
Vždyť Getty Images disponovala unikátním archivem desítek milionů fotografií mapujících moderní historii lidstva. Kdo chce například použít slavné fotky Marilyn Monroe, platí Getty Images. Databanka vydělává i na prodeji snímků, kterým už vypršela ochrana. Katastrofu vzducholodě Hindenburg už nikdo nikdy nezachytí a negativ, tudíž i zdroj nejkvalitnějšího digitálního obrazu, je v archivu Getty. Dokonalejší „ochranný“ příkop by se hledal těžko.
Přesto se byznys Getty Images rychle zhroutil a firma musela požádat o ochranu před věřiteli. Co investoři podcenili?
Co se dočtete dál
- Jaká černá labuť přiletěla přesně v dobu, kdy šla Getty Image na burzu?
- Proč šedá zóna převálcovala právně čisté řešení?
- Jak restrukturalizace pomůže velkým akcionářům a proč malí ostrouhají?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace