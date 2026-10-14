Je to velký developerský trend současnosti. V evropských metropolích vznikají celé nové čtvrti založené na nájemním bydlení s kompletní občanskou vybaveností, kancelářemi a obchody. Budují je města, veřejné instituce, soukromí investoři nebo smíšené aliance veřejných a soukromých investorů. Obrovské projekty za miliardy eur s tisícovkami bytů vznikají z jednoduchého důvodu: vysoké úrokové sazby a ceny nemovitostí se pro velkou část mladých rodin stávají nepřekonatelnou překážkou na cestě k vlastnímu bydlení.

Nyní na tuto vlnu naskakují významní tuzemští investoři. Vůbec největší projekt svého druhu v Česku vznikne v jižní části Prahy na dohled od metra Chodov, Kunratic a vysokoškolských kolejí Jižní Město s označením podle tamní ulice Na Jelenách.

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Co se dočtete dál

  • Co je projekt Na Jelenách a kolik bude stát.
  • Kolik bytů zde vznikne.
  • Čím se inspiroval.
  • Kdo za projektem stojí.
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