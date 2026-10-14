Vlna ukrajinských útoků na datová centra společností Yandex a Sberbank zkomplikovala život Rusům i jejich podnikům. Podle svědků kolabují taxislužby, rozvážka zboží, digitální platební i bankovní služby. Dostupnost datových úložišť společnosti Yandex se snížila o 70 procent. Problémy hlásí dokonce i středoasijští uživatelé.
Ukrainian drones targeted a major data center for Russian state lender Sberbank, which was under construction in the Saratov region, overnight, First Deputy CEO Alexander Vedyakhin said Wednesday. https://t.co/GaNS9MfDfg— The Moscow Times (@MoscowTimes) October 14, 2026
„Nemohu se dostat k archivu fotografií na Yandexu. Mám tam uložen celý život: od podobenek z mládí až po snímky dětí. Momentálně nelze stáhnout nic, obsah si lze pouze prohlédnout. Některé soubory navíc vypadají, že jsou nenávratně ztracené, nejdou totiž otevřít ani v režimu náhledu,“ postěžoval si serveru Meduza čtenář Ivan z Jekatěrinburgu.
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