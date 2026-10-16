Wow. To snad musí být AI. Nadužívané americké citoslovce je to první, co z člověka vypadne při sledování premiéry raketového roadsteru Tesla, který umí elegantně přeskočit vysoké překážky i měkce přistát, jet díky umělému přítlaku vzhůru nohama a udělat ve vzduchu piruety, jaké jsme dosud viděli jen v nerealistické počítačové hře. Extrémní verze „raketového roadsteru“ díky studeným tryskám odvozeným od stabilizačního systému superúspěšné rakety Falcon 9 dokáže zrychlit z nula na sto kilometrů v hodině za méně než šest desetin vteřiny, takže řidiče vtlačí do sedadla čtyřikrát větší síla, než jakou působí gravitace. To při startu nezažívají ani piloti F1.
Šéf Tesly Elon Musk jako vždy dokáže efektní show využít k propagaci své na burze obchodované firmy. Vlastně firem, nyní už je pro Muska stejně důležitá i raketová velmoc SpaceX.
Co se dočtete dál
- Jaký potenciál má raketový roadster?
- Proč není pro Evropana už tak snadné Muskovi fandit?
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