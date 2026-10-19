Rychlý růst minimální mzdy, výrazná redukce platové tabulky a konec tarifů, které nesplňují ani podmínky minimální mzdy. Velká reforma platů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí má začít platit v příštím roce. Podle stále probíhajících vyjednávání o platech ale stále není jasné, kdo bude v příštím roce vítěz a kdo poražený.

Celkový objem peněz, které ministerstvo financí vyčlenilo v rozpočtu pro růst platů v roce 2027 původně dosahoval 36 miliard korun. Ve finálním návrhu ovšem celková částka klesla na 33,9 miliardy, přičemž kromě růstu mezd má zahrnovat i výdaje spojené s reformou (především zvyšování minimální mzdy a platů na ní napojených) a náklady na zajištění nových pracovních míst. Deficit rozpočtu neumožňuje v této oblasti nějaký rozmach.

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Co se dočtete dál

  • Jak probíhají vyjednávání o platech na příští rok?
  • Jaké faktory budou mít největší vliv?
  • Jaký dopad se očekává do soukromého sektoru?
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