Tuzemské banky oficiálně spustily poskytování bezúročných úvěrů v rámci upraveného programu Nová zelená úsporám. Jednotlivá domácnost si může zažádat o půjčku až do výše dvou milionů korun. Kromě fyzických osob si o financování mohou požádat i bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Celkově jsou v programu z evropských fondů připraveny vyšší desítky miliard korun.
Cílem nové podoby NZÚ je modernizace bytového fondu v Česku směrem k větší udržitelnosti (tedy primárně nižší energetické náročnosti budov). Také má dojít k vytvoření pákového efektu, kdy se ze splacených jistin mohou financovat další energetické renovace budov v zemi.
Co se dočtete dál
- Které banky zatím úvěry spustily.
- Kolik je doposud žádostí o úvěry.
- Na co přesně lze financování použít.
- Jaké podmínky musí žadatel splnit.
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