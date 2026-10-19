Aleš Svoboda, který se má příští rok stát druhým Čechem, jenž se dostane do vesmíru, právě podstupuje výcvik v USA. Jde sice o misi Evropské kosmické agentury (ESA), Svoboda ale poletí v kosmické lodi Dragon, kterou vynese osvědčená raketa Falcon 9. To současně znamená, že lví podíl ze dvou miliard korun, kterými misi financuje český státní rozpočet, zinkasuje americká společnost SpaceX. Jiná možnost, jak dostat lidského pilota na oběžnou dráhu Země, v tuto chvíli není.
Ovšem ESA pracuje na tom, aby nebyla stoprocentně závislá ani na NASA, ani na amerických soukromých firmách ovládaných nevyzpytatelnými, silně politicky angažovanými miliardáři. ESA, která se může chlubit řadou vědeckých úspěchů, na nichž se podílely i české firmy, má zastřešit i důležité projekty posilující obranyschopnost Evropy ve vesmíru.
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- Jaké konkrétní zadání dostane ESA do konce roku pro posílení evropského průzkumu vesmíru?
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