Skupině EP Group (EPG) českého miliardáře Daniela Křetínského nic nebrání stát se většinovým vlastníkem francouzského prodejce elektroniky Fnac Darty. Akvizici na začátku týdne schválila Evropská komise, která na unijním trhu plní funkci antimonopolního úřadu.
EPG již na začátku roku oznámila záměr zvýšit svůj do té doby zhruba třetinový podíl ve francouzské firmě. Nyní tak může podat dobrovolnou veřejnou nabídku na odkup akcií i konvertibilních dluhopisů. Nabízí 35 eur za akcii.
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Podle tiskové zprávy Fnac Darty a společnosti EP FR HoldCo, kterou EPG pro nabídku založila, je rozhodnutí unijní exekutivy posledním očekávaným schválením transakce. Francouzský úřad pro dohled nad finančními trhy (AMF) v nejbližších dnech oznámí konečný harmonogram nabídky, včetně data jejího ukončení. Dokončení nabídky se očekává na začátku listopadu.
Cena nabídky činí 35 eur za akcii po vyplacení dividendy ve výši jednoho eura za rok 2025. Ta byla vyplacena v červnu. Za konvertibilní dluhopisy typu OCEANE nabízí EPG 81,16 eura za kus. Tato částka počítá s datem vypořádání 12. listopadu 2026.
Nabídku již 7. května schválil AMF. Nezávislý znalec Ledouble dospěl k závěru, že finanční podmínky nabídky jsou pro akcionáře i držitele dluhopisů OCEANE spravedlivé.
EP Group zatím vlastní 28,5 procenta Fnac Darty. Fnac Darty má téměř 30 tisíc zaměstnanců a více než 1500 prodejen ve 14 zemích. Předloni její tržby přesáhly deset miliard eur (243 miliard korun).
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