Růst AI start-upů je v současnosti bezprecedentní. Dokazuje to švédská Legora, která za necelé tři roky od svého založení dosáhla na ocenění 8,8 miliardy dolarů (190 miliard korun). Tento týden společnost oznámila, že v novém investičním kole do ní velcí investoři vložili 550 milionů dolarů (necelých 12 miliard korun).

Ve Švédsku tak vedle start-upu Lovable, který se snaží zpřístupnit programování všem, roste další globální AI firma. „Dáváme právnickým týmům superschopnosti. Je to jako obléknout Iron Manův oblek,“ řekl HN viceprezident Legory Leonard Schreij.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak švédská Legora mění s AI práci právníků.
  • Proč tak rychle roste a kdo je její největší konkurent.
  • Co chce dělat se získanými penězi.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.