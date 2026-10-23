Růst AI start-upů je v současnosti bezprecedentní. Dokazuje to švédská Legora, která za necelé tři roky od svého založení dosáhla na ocenění 8,8 miliardy dolarů (190 miliard korun). Tento týden společnost oznámila, že v novém investičním kole do ní velcí investoři vložili 550 milionů dolarů (necelých 12 miliard korun).
Ve Švédsku tak vedle start-upu Lovable, který se snaží zpřístupnit programování všem, roste další globální AI firma. „Dáváme právnickým týmům superschopnosti. Je to jako obléknout Iron Manův oblek,“ řekl HN viceprezident Legory Leonard Schreij.
Co se dočtete dál
- Jak švédská Legora mění s AI práci právníků.
- Proč tak rychle roste a kdo je její největší konkurent.
- Co chce dělat se získanými penězi.
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