Umělá inteligence není jen o samotných chatovacích modelech, které vám pomohou s nákupem nebo naplánováním dovolené. Podobně jako v případě internetu se i kolem ní rozvíjí další vrstva, která spočívá v konkrétních aplikacích.
Jedním z příkladů je platforma švédského start-upu Legora. Ten pomocí AI mění práci právníků a díky tomu patří k nejrychleji rostoucím softwarovým firmám v historii. Na roční opakované tržby (ARR) ve výši 100 milionů dolarů Legora dosáhla za méně než 18 měsíců od spuštění platformy, dalších 100 milionů přidala za necelých šest měsíců.
Viceprezident pro obchod Leonard Schreij očekává, že firma bude mimořádně rychle růst i v dalších letech. „Chceme se stát operačním systémem pro veškerou právní práci a firmou, která bude definovat naši generaci,“ tvrdí. V rozhovoru mimo jiné popisuje, jak Legora zajišťuje přesnost nástrojů pro právníky a proč může uspět, přestože využívá jazykové modely vyvíjené jinými společnostmi.
Nedávno jste oznámili získání investice ve výši 550 milionů dolarů při valuaci 8,8 miliardy dolarů. Na co tyto prostředky využijete?
Co se dočtete dál
- Jak se daří firmě růst takovým tempem a co je přitom největší výzva.
- Jak chce na americkém trhu porazit tamní konkurenci.
- Jak zajišťuje, že AI v právní práci nechybuje, a proč se její nástroje nedají snadno zkopírovat.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace