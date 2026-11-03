Rada EU v pátek 23. října schválila svou pozici k EU Inc., a k podpoře jednotné evropské společnosti se nakonec přidalo i Česko. Cesta k tomuto klíčovému milníku je ale vykoupena mnoha kompromisy a současný návrh je značně osekanou verzí původního návrhu Evropské komise z letošního března. Další ústupky by z EU Inc. udělaly už jen prázdnou skořápku.

V posledních týdnech jsme za EU Inc. usilovně bojovali na dvou frontách. Na evropské úrovni jsme se v rámci nové organizace Startups for Europe, kde je Česká startupová asociace jedním ze zakládajících členů, koordinovali s našimi zahraničními protějšky. Doma jsme pak společně se Svazem průmyslu a dopravy, Druhou ekonomickou transformací, Czech Founders a Českou fintechovou asociací apelovali na politiky, aby návrh EU Inc. podpořili v jeho plné podobě.

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