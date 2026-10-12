Pro vládu je jednou z nejvyšších priorit posílení konkurenceschopnosti, schválila si proto i rozsáhlou Hospodářskou strategii. O start-upech a nutnosti jejich co největší podpory se v ní mluví celkem jednadvacetkrát. Přesto se ale Česko může postavit proti návrhu nových evropských pravidel, za která se přimlouvá dominantní část českého byznysu včetně známých startupistů, jako je zakladatel společnosti Rohlík.cz Tomáš Čupr. Důvodem je postoj ministerstva financí.
Co se dočtete dál
- Proč byznys považuje postoj ministerstva financí za nesmyslný.
- Proč je ministerstvo proti návrhu na danění zaměstnaneckých akcií, i když v Česku už tato pravidla platí.
- Proč může být postoj Česka nakonec v rámci celé EU rozhodující.
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