Když se v roce 2018 vedla debata o návrhu státního rozpočtu na rok 2019 se schodkem 40 miliard korun, opozice a ekonomičtí experti horlivě tepali vládu a bojovali za jeho snížení. O osm let později projednává Poslanecká sněmovna rozpočet na rok 2027 s plánovaným deficitem 386 miliard korun. Téměř desetinásobek. A to v době, kdy tuzemská ekonomika rozhodně nečelí hospodářské krizi – významné instituce včetně ministerstva financí predikují reálný růst tuzemské ekonomiky na příští rok v rozmezí 2,3 až 2,7 procenta.
Není tedy divu, že se současné směřování fiskální politiky od odborníků přílišné chvály nedočkalo. Možností, jak veřejné finance ozdravit, přitom existuje několik. Jenže která vláda by po své, řečeno slovy klasika, „nevýhře“ v nedávných komunálních a senátních volbách dobrovolně riskovala další ztrátu voličské přízně nepopulárními rozpočtovými opatřeními?
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