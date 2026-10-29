Skupina PBS Group je globálním lídrem v oboru malých proudových leteckých motorů a důležitým hráčem světového obranného průmyslu. Její motory nachází uplatnění nejen v dronech, ale i ve střelách, cvičných terčích nebo malých letounech. V letectví působí přes 50 let, vlastní motory vyvíjí už čtvrtstoletí. Kromě Velké Bíteše na Vysočině má výrobní závod v americkém Roswellu a pobočku v indickém Bengalúru. Do všech závodů proudí milionové investice a v plánu je další zahraniční expanze.
Hlavnímu výrobnímu závodu PBS ve Velké Bíteši loni stouply tržby za výrobky a služby v meziročním porovnání téměř o 27 procent na více než 2,5 miliardy korun. Poptávka po proudových motorech celosvětově roste. Firma díky tomu za poslední tři roky zvýšila výrobu o 800 procent. S tím souvisí investice, bez nichž by zvýšení produkce nebylo možné. Jen do slévárenských kapacit pro přesné odlitky firma investovala na přelomu roku více než 300 milionů korun.
Miliardová investice míří do závodu ve Velké Bíteši, kde se buduje nová divize letecké techniky, která umožní přechod z malých sérií k výrobě stovek až tisíc motorů ročně. Vybavování nové výrobní haly probíhá postupně. Investice pokrývá velkou škálu technologií a zařízení, od nových CNC strojů až po dílenské vybavení, systémy pro tepelné upínání a zaměřování nástrojů, ale i skladování materiálů. Po plném náběhu by se současné výrobní kapacity leteckých motorů měly více než zdvojnásobit. V místě vzniká i samostatná výrobně‑technická sekce čistě pro vývoj.
Úspěšná expanze na americký trh
Deset procent obratu firmy směřuje do vývoje a další investice jdou do navyšování výroby. PBS Group tak v loňském roce přidala ke své domovské továrně ve Velké Bíteši fabriku v americkém Roswellu. Závod uvedla do provozu za necelý rok. V první fázi do něj investovala 20 milionů dolarů a sériovou výrobu zahájila v září loňského roku. V USA vyrábí především motory TJ40 a TJ80. Cílem dceřiné společnosti PBS Aerospace je vyrábět do roku 2028 pro severoamerický trh deset tisíc proudových motorů ročně. Díky nedávnému rozšíření závodu o dalších 930 m² je nyní roční výrobní kapacita na polovině tohoto strategického cíle. V plánu jsou další investice okolo 100 milionů dolarů.
„Výroba na americké půdě nám umožnila stát se přímým dodavatelem. Například letos v březnu jsme díky tomu získali kontrakt s americkým letectvem v hodnotě tří milionů dolarů na podporu programu Family of Affordable Mass Munitions. Je to první veřejně oznámená přímá zakázka společnosti od americké vlády,“ říká Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.
České proudové motory PBS pohání také americké lovce dronů White Spike. Skupina dodává ze svého závodu v Roswellu motory pro nové interceptory amerického výrobce Zone 5 Technologies, které pomáhají chránit vojáky i civilní obyvatelstvo před rostoucí hrozbou bezpilotních vzdušných prostředků. Kontrakt v hodnotě několika desítek milionů dolarů se týká motorů typu TJ40.
S tím, jak bezpilotní prostředky zahlcují bojový prostor, potřebují ozbrojené síly interceptory, které lze nasazovat, doplňovat a udržovat ve velkém měřítku. To znamená, že rozhodující veličinou nebude cena jednoho kusu, ale schopnost dodávat opakovaně velké počty kusů.
PBS Group svou výrobou a know‑how podporuje obranyschopnost států Severoatlantické aliance a jejich spojenců. Naposledy se potvrdil závazek posílení technologické a průmyslové spolupráce zemí střední a východní Evropy v polovině září, kdy se ředitel Kádner setkal s polským prezidentem Karolem Nawrockým a zástupci firem iniciativy Trojmoří.
Na červencovém veletrhu Farnborough International Airshow uzavřela PBS s ukrajinským výrobcem dronů Airlogix memorandum o porozumění. Zahrnuje dvě strategické oblasti spolupráce: licenční či společnou výrobu proudových motorů PBS na Ukrajině a v budoucnu možnost výroby dronů v Česku. Propojuje tak silné know‑how PBS ve vývoji a výrobě leteckých motorů s dynamicky rostoucím ukrajinským dronovým průmyslem.
„Licenční výroba našich proudových motorů přímo v zemi, která dnes udává tempo v oblasti bezpilotních systémů, je pro nás strategickým krokem. Dostaneme výrobu blíž k zákazníkovi i k reálnému nasazení. Zároveň bychom rádi do Česka přenesli výrobu ověřených dronů. Uzavřené partnerství posiluje český obranný průmysl a potvrzuje pozici PBS jako klíčového evropského výrobce motorů pro bezpilotní prostředky,“ dodává Kádner.
APU nové generace
PBS je také jednou ze čtyř firem na světě oprávněných vyvíjet a certifikovat pomocné energetické jednotky (APU) pro letadla. Jedná se v podstatě o malý motor, který nepohání letoun, ale slouží k dodávce elektřiny pro palubní systémy nebo dodává stlačený vzduch pro startování hlavních motorů letounů a vrtulníků. Je to energetické srdce letounu na zemi i záloha ve vzduchu, bez které letoun nevzlétne. S narůstajícím množstvím elektroniky v letounech rostou také nároky na tyto energetické jednotky. Tlak vytvářejí především stále náročnější palubní systémy, senzorika a avionika či elektrifikace systémů dříve poháněných hydraulicky či pneumaticky.
„Aktuálně jsme ve fázi představení zcela nové pomocné energetické jednotky Spark 40. Navazuje na předchozí generace APU, zároveň ale představuje výrazný technologický posun. Našim inženýrům se podařilo zvýšit výkon i objem dodávaného stlačeného vzduchu při zachování obdobných rozměrů a současném snížení hmotnosti,“ říká Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš. Právě kombinace nízké hmotnosti a vysokého výkonu je podle něj pro současné i budoucí obranné aplikace zásadní. Moderní vojenské platformy totiž nesou stále větší množství elektroniky, senzorů nebo komunikačních systémů, které vyžadují stabilní a výkonné energetické zdroje. Současně se ale každý kilogram, o který je APU lehčí, promítá do vyšší efektivity, delšího doletu i lepších výkonových parametrů celé platformy.
Na vývoji APU nové generace PBS spolupracuje s Pratt & Whitney, přičemž klíčová část vývoje i výroby má být ve Velké Bíteši. Nový produkt bude sloužit pro široké spektrum aplikací od stíhacích letounů přes vrtulníky až po business jety.
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PBS vede také české konsorcium, které s Lockheed Martin spolupracuje na vývoji komponent pro nejmodernější stíhačky F‑35. Konkrétně jde o vývoj alternativního výrobního procesu pro výfukovou mřížku integrovaného energetického modulu letounu. Na první pohled se jedná o mřížku, ale ve skutečnosti je to sofistikovaný komponent, který musí odolat teplotě 1000 °C. Jde přitom o zcela novou součást letounu, která se dosud nikdy v této podobě nevyráběla.
Historicky největší nábor
Aktuálně probíhá ve Velké Bíteši největší nábor v historii společnosti. Silným lákadlem je samotný produkt – unikátní letecká technika, kterou v ČR vyvíjí a vyrábí jen málokdo. Hledají se zámečníci, strojaři, obráběči kovů, montážní a zkušební technici, konstruktéři, technologové a výpočtáři pro inženýring.
„Máme řadu projektů napříč obory. Jde nejen o motory, ale i o APU, klimatizační systémy, kryogeniku nebo přesné lití. Právě přesné lití částí motorů a turbín považuji za oblast, kde jsme skutečně na špičkové světové úrovni. Když mladým technikům ukážete, že mohou pracovat na věcech, které mají reálný dopad a vysokou technologickou hodnotu, je to silný argument,“ říká Macholán.
Text vznikl ve spolupráci se společností PBS Group
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letectví.
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