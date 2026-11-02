Více energie, lepší soustředění a pomalejší stárnutí. Infuze NAD+ se v Americe staly hitem longevity klinik i celebrit a šíří se do dalších zemí, včetně Česka. Za jedno sezení klienti platí stovky až tisíce dolarů. Odborníci však upozorňují na slabé důkazy o přínosech a americký lékový úřad už zaznamenal i vážné reakce po kontaminovaných přípravcích.

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Co se dočtete dál

  • Na jaké problémy u infuzí NAD+ vědci upozorňují.
  • Jaké potíže se po aplikaci objevují.
  • Jak zvýšit NAD+ přirozeně.
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