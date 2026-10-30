Noční Singapur, světla, moderátor a hlučné publikum. Na pódiu však neřádí umělecké celebrity, nýbrž obchodníci. Deset traderů živě soutěží v obchodování o 150 tisíc dolarů a online je sledují diváci po celém světě. Na turnaj během říjnové konference Token2049 jsem šel ze zvědavosti a odcházel jsem s pocitem, že jsem viděl budoucnost trhů. Která však není jen růžová.
Online trading se mění v zábavu a trhem se stává téměř cokoli. Na predikčních trzích jako Polymarket či Kalshi se obchoduje s pravděpodobností výsledku voleb, zápasu nebo čehokoli jiného. V červenci, během fotbalového mistrovství světa, na nich lidé zobchodovali přes 50 miliard dolarů. Burza Hyperliquid zase dovoluje dalším firmám stavět na svých základech vlastní trhy a chystá i opce.
Cena takového kontraktu je veřejný odhad budoucnosti, za kterým stojí skutečné peníze, a často bývá přesnější než průzkumy. Hranice mezi investicí a sázkou je tu ale tenká. České ministerstvo financí v červenci zařadilo Polymarket mezi nepovolené hazardní hry. Evropský regulátor ESMA zase připomněl, že kontrakty typu „ano, nebo ne“ mohou spadat pod zákaz binárních opcí pro drobné investory.
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Druhou stranou je psychologie. Kanadský regulátor vyzkoušel, co s lidmi udělají „body“ za každý obchod. Přestože neměly žádnou hodnotu, lidé začali obchodovat skoro o 40 procent častěji než bez této herní motivace. Časté nakupování a prodávání přitom drobným investorům větší zisk nemusí zaručit: platí víc poplatků, a tak jsou více pod tlakem krátkodobé ziskovosti. Konfety, žebříčky a živé přenosy jsou další digitální lákadla, která na lidi fungují, a přitom jim zisky nezajistí.
Navzdory rizikům a přituhující regulaci trend nezmizí, spíš naopak. Zájem o podobné produkty projevují i tradiční burzy jako Nasdaq či ICE. Pro investora z toho plyne prosté pravidlo: užijte si show, ale peníze svěřujte jen regulovaným poskytovatelům. Sázku nezaměňujte s investicí a intuici s ekonomickou rozvahou. Rozdíl nepoznáte podle grafiky aplikace, ale podle toho, zda víte, co kupujete a proč.
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