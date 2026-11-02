Novou armádní koncepci, která určuje priority a rozvoj české armády na následující roky, dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který novou koncepci výstavby armády do roku 2040 a dlouhodobý výhled pro obranu státu do roku 2045 označil za nejdůležitější body dnešního jednání. Zopakoval, že armáda musí navyšovat počty vojáků, což se letos daří. Za nejvyšší priority označil protivzdušnou a protidronovou obranu.
Z důvodu projednávání koncepce se dnešního jednání zúčastnil také prezident Petr Pavel, který poté novinářům řekl, že navržená koncepce nezajistí plnění spojeneckých závazků ani připravenost na konflikt vyšší intenzity. Z Koncepce výstavby Armády ČR 2040 (KVAČR) vyplývá, že plánované financování do roku 2030 ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) umožní jen omezený rozvoj vybraných schopností.
Vojáci nebudou mít s čím bránit Česko ani kde bydlet. Babišova vláda se zbavuje odpovědnosti za modernizaci armády a obranu země
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