Zaměstnance v telekomunikacích čekají v souvislosti s nástupem umělé inteligence (AI) zásadní změny. Většina lidí pracujících v tomto oboru se bude muset buď rekvalifikovat, nebo si najít jiný způsob obživy. Zároveň má AI do sektoru přinést větší produktivitu.
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Víc než polovina vrcholových manažerů telekomunikačních firem čeká, že v příštích letech bude nutné tři čtvrtiny zaměstnanců v tomto sektoru rekvalifikovat nebo je nahradit. Vyplývá to ze studie EY-Parthenon Telco of Tomorrow, která vychází z rozhovorů s více než 90 vrcholovými manažery z 34 zemí včetně Česka. Ty se uskutečnily od druhé poloviny loňského roku do prvního pololetí roku 2026. Jen 31 procent manažerů pak věří, že telekomunikace budou za pět let patřit k nejatraktivnějším oborům pro zaměstnance.
Zároveň téměř všichni manažeři očekávají, že jim AI během následujících pěti let přinese výrazný růst produktivity, a 78 procent věří, že její využití zdvojnásobí efektivitu.
Proměna telekomunikačního sektoru se dotkne i Česka. V tuzemsku pracuje v telekomunikacích kolem 21,5 tisíce lidí. Při přepočtu na český trh by se potřeba rekvalifikace nebo změny práce mohla týkat více než 16 tisíc zaměstnanců. Firmy přitom už nyní narážejí na nedostatek potřebných dovedností u zaměstnanců, což označuje za překážku možné transformace 43 procent manažerů.
„Výzva v oblasti pracovních sil se nevyřeší pouze rekvalifikací. Telekomunikační firmy musí také přehodnotit organizační strukturu, nově navrhnout pracovní role nebo procesy a rozvíjet nové manažerské schopnosti, které podpoří další fázi transformace. Lídři, kteří AI jen přidají ke stávajícím způsobům práce, riskují, že jim unikne velká část přínosů. Příležitost spočívá v přestavbě toho, jak se v celé organizaci pracuje,“ říká partner oddělení auditu a vedoucí partner pro odvětví technologií, médií a telekomunikací EY Radek Šumpík.
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Nepřipravenost pracovní síly se přitom stává důvodem k obavám nejen v sektoru telekomunikací. Téměř polovina šéfů firem se domnívá, že jejich společnosti nerozvíjejí dovednosti v oblasti umělé inteligence dostatečně rychle, aby udržely krok s inovacemi. Přes 70 procent z nich si myslí, že nedostatek dovedností se do tří let stane větší překážkou růstu než přístup ke kapitálu. Vyplývá to z průzkumu EY-Parthenon CEO Outlook, kterého se v srpnu a září letošního roku zúčastnilo 1200 nejvyšších představitelů firem z různých oborů a kontinentů.
Firmy sice podle zkoumání rychle zavádějí umělou inteligenci, ne vždy ale ve stejném tempu rozvíjejí dovednosti svých zaměstnanců. Z průzkumu vyplývá, že nestačí dávat peníze jen do AI, ale také do lidí, kteří s ní pracují.
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