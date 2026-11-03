Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) v úterý odpoledne zveřejnil v Poslanecké sněmovně výsledky interního auditu v Krkonošském národním parku (KRNAP). Dopředu avizoval, že řeč bude o „závažném pochybení v hospodaření“. Zjištění v auditu, který mají HN k dispozici, tomu ale nenasvědčují. Kontroloři z Červeného ministerstva správě parku vyčítají zejména probíhající spor mezi správou parku a finančním úřadem o odpočet daně z přidané hodnoty (DPH), na což HN upozornily už minulý týden.

Kontrola také zjistila, že správa má v živnostenském oprávnění činnosti, které už neprovozuje, a poukazuje na to, že některé výnosy z dřevovýroby park vykazoval v „hlavní činnosti“ namísto „hospodářské činnosti“. Na základě auditu však nový, Motoristy dosazený ředitel parku Petr Moravec v úterý odvolal z funkcí ekonomického náměstka Luďka Khola a náměstka ředitele správy a vedoucího odboru vnějších vztahů Jakuba Kašpara.

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Co se dočtete dál

  • Co kontroloři zjistili.
  • A jak na to reagují lidé ze správy parku.
  • Kdo musel správu opustit.
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