V německém Zwickau začala fungovat automobilová linka, na jejímž konci nevyjíždějí nová auta, ale náhradní díly a suroviny pro další výrobu. Volkswagen zde spustil první průmyslový provoz koncernu na demontáž automobilů. Vozy pracovníci postupně rozebírají, použitelné součástky kontrolují, fotografují a balí pro další prodej. Zbytek míří k recyklaci. Automobilka tak zkouší nový byznys, který má přinášet peníze i poté, co auto doslouží. I mladoboleslavská Škoda nyní zkoumá, jak by se do podobného podnikání mohla zapojit.
Co se dočtete dál
- Co na nový byznys s použitými díly říká Škoda Auto.
- Proč VW s demontáží automobilů začal a co si od ní slibuje.
- Jaké automobily se nyní rozebírají jako první.
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