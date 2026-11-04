Je poměrně jasné, kdo je v Česku z volebního propadu Trumpových republikánů mírně řečeno rozmrzelý. Jsou to vládní strany – ANO, Motoristé a SPD. Všechny se vždy, byť v různé míře a různých souvislostech, označovaly za spojence Donalda Trumpa.
Nepříjemná otázka, kterou si teď nutně musí položit, zní: Může je čekat podobný osud jako jejich globálního guru, který ztratil podporu většiny Američanů a historie na něj patrně nebude vzpomínat příliš pozitivně?
Co se dočtete dál
- Jak se Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura lísali k Donaldu Trumpovi.
- Kterým směrem vane duch doby v současné světové politice.
- Proč by mohli nakonec Babiš a spol. prohrát podobně jako Trump.
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