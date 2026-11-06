Investoři prodávají, přestože analytici zvyšují odhady zisků. Na americké burze se u některých firem odehrávají dvě zdánlivě protichůdné věci současně. Akcie dodavatelů technologií pro umělou inteligenci minulý týden znovu zlevnily. Odhady jejich výdělků jsou přitom výš než před třemi měsíci. Buď trh vidí problém, který analytikům zatím uniká, nebo se ve výprodeji otevírají zajímavé příležitosti. Mezi firmami z indexu S&P 500 jsme hledali, kde je tento rozpor za poslední tři měsíce nejvýraznější.

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Co se dočtete dál

  • Kterých osm akcií díky výprodeji na trzích nejvíce zlevnilo vůči očekávaným ziskům? Co o jejich vyhlídkách prozradí peníze, které firmám skutečně zbývají?
  • A kde nízké ocenění komplikuje připravované převzetí nebo rozdělení firmy?
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