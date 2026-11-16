Od roku 2025, kdy Spojené státy snížily svou vojenskou pomoc o 99 procent, se Německo stalo nejdůležitějším podporovatelem Ukrajiny. Jeho rozpočtová, vojenská a humanitární podpora je nyní pro přežití Ukrajiny rozhodující. S částkou kolem 9 miliard eur bylo Německo v roce 2025 největším jednotlivým poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině a jeho rozpočet na letošní rok vyčleňuje pro tuto zemi rekordních 11,5 miliardy eur. Německo také od roku 2022 poskytlo dočasnou ochranu přibližně 1,3 milionu Ukrajinců.
Toto partnerství je však nyní nejisté. Až do roku 2014 byla hlavním partnerem Berlína ve východní Evropě Moskva. Až do roku 2022, navzdory již probíhající ruské válce proti Ukrajině, Německo udržovalo většinu své energetické spolupráce s Ruskem, včetně dvou plynovodů Nord Stream. Mnoho Němců si dnes přeje obnovení přátelských vztahů a ekonomických vazeb s Ruskem Vladimira Putina.
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