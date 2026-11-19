Muž z Brna poskytl údaje o svém účtu podvodníkovi vydávajícímu se za zájemce o zboží. Včas si svou chybu uvědomil a kontaktoval banku. Té se však nepodařilo zabránit útočníkovi, aby peníze získal. V následném šetření se zjistilo, že na vině byl pracovník, který s klientem hovořil, a tak mu banka peníze vrátila. Ne vždy skončí takový případ pro střadatele dobře. V letošním roce zaznamenaly české banky přes 75 tisíc kybernetických útoků, při nichž klienti v součtu přišli o více než dvě miliardy korun.
Když majitel účtu naletí podvodníkovi, o peníze přijde. Ani jejich vrácení, pokud pochybí finanční ústav, není automatické. V popsaném případě k tomu přispělo, že se muž obrátil na finančního arbitra, který celou věc dovedl do smírného konce. Klientská situace není beznadějná zvláště po nedávném rozsudku Evropského soudního dvora, který odpověděl na některé dosud sporné otázky.
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