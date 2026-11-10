Češi jsou, zdá se, nepoučitelní. Už minimálně šest let se internetové „gangy“ v zemi snaží vesměs podobnými technikami okrást klienty bank o jejich naspořené peníze – a počet těchto případů neustále roste. A s ním i objem peněz, které útočníci zcizí. Jen za prvních devět měsíců roku to podle statistik České bankovní asociace (ČBA) bylo více než 2,2 miliardy korun. Od roku 2024 to znamená dvojnásobný nárůst. Statistiky také ukazují, že roste počet úspěšných útoků proti mladým lidem.
Kromě obecné nepozornosti lidí hraje do karet „kyberšmejdům“ zejména překotný vývoj umělé inteligence. Tyto technologie jim výrazně pomáhají vytvářet stále věrohodnější makety e-mailů, internetových stránek nebo webových i mobilních aplikací. A do budoucna bude v tomto směru zřejmě stále hůř.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí letos kyberútočníci dokázali okrást.
- Jak to, že se problém pořád zhoršuje.
- Jak útočníkům pomáhá AI.
- Co jsou nejčastější typy útoků.
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