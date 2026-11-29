V neděli ráno zaznamenal Portál občana pokus o kybernetický útok. Data podle Digitální a informační agentury neunikla. „Dnes v ranních hodinách jsme zaznamenali pokus o kybernetický útok na Portál občana. Situaci řešíme se všemi relevantními orgány a uživatelům se omlouváme za dočasnou nedostupnost tohoto portálu. Podle našich informací nedošlo k úniku dat, z preventivních důvodů však dočasně znepřístupňujeme i Portál veřejné správy. Děkujeme za pochopení,“ uvedla ráno v tiskové zprávě Digitální a informační agentura.
Večer pak mluvčí DIA Jakub Palata řekl, že Portál občana zůstane po kyberútoku nepřístupný zřejmě do pondělního rána. „Služby jsme zatím neuvedli do provozu, situaci nadále analyzujeme,“ uvedl mluvčí. „Další informace sdělíme, jakmile budeme mít pevný termín opětovného spuštění služeb. Doufáme, že to bude již zítra (v pondělí) ráno. Omlouváme se za případné potíže a děkujeme za trpělivost,“ doplnil.
DIA na problému spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). "O situaci víme a aktivně ji řešíme. S ohledem na bezpečnostní a operativní důvody však nemůžeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace," sdělil mluvčí NÚKIB Jakub Neščivera.
Portál občana je web pro komunikaci lidí se státem. Poskytuje například výpisy z rejstříků, správu datových schránek, vyřízení dopravní agendy a slouží jako rozcestník na další úřady.
Chvíli po oznámení ještě bylo možné se do Portálu občana přihlásit, stát jej však z preventivních důvodů dočasně odpojil. Nyní je v názvu stránky nápis „Hacked by Gothic Panda Enterprises“.
Odkazuje tedy na relativně známou kybernetickou špionážní skupinu. Zda však ona stála za útokem, není známo.
Stejné heslo do práce i k domácímu spotřebiči. Šéf Pro-Doma popisuje, jak hackeři přes jednoho zaměstnance ochromili miliardový byznys
Tento text byl zaznamenán pří útocích na různé weby v Evropě, například v sobotu na portál andorrské policie. Útočníci změnili vzhled webu a umístili na něj obrázek prasete v policejní uniformě spolu s nápisem ACAB („All Cops Are Bastards“ (česky přibližně „Všichni policajti jsou parchanti“ – pozn. red.). A přidali vzkaz „Hacked by Gothic Panda Enterprises“.
V případě viditelných vzkazů útočníka jde často o nezávislé hackery, bezpečnostní testery či digitální vandaly, kteří ale napíšou název někoho jiného. Skutečné státní špionážní skupiny podle expertů své útoky tímto způsobem obvykle veřejně neoznamují, protože jejich cílem je zůstat v síti co nejdéle bez povšimnutí.
Skutečná skupina Gothic Panda je známá také jako APT3. Podle zpravodajských služeb jde o čínskou státem sponzorovanou skupinu napojenou na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Zaměřuje se především na kybernetickou špionáž a krádeže duševního vlastnictví v odvětvích letectví, obrany, telekomunikací, technologií a dopravy. V minulosti cílila na organizace v USA, Evropě a Hongkongu.
Výběr kybernetických útoků na různé instituce v ČR v posledních letech:
13. března 2020 – Fakultní nemocnice Brno čelila kybernetickému útoku. Postupně padaly jednotlivé počítačové systémy, a proto bylo potřeba vypnout všechny počítače. Základní provoz nemocnice Brno zůstal zachován, postupně byly zapojeny všechny počítačové systémy. Nemocnici vznikla škoda v desítkách milionů korun.
4. března 2021 – Systém veřejné správy napadli hackeři. Jedním z cílů bylo i ministerstvo práce, řekla tehdejší ministryně Jana Maláčová (ČSSD, nyní SOCDEM). Podle ní se útočníkům nepovedlo data ukrást či systémy vyřadit.
7. dubna 2021 – Datová infrastruktura olomouckého magistrátu čelila masivnímu kybernetickému útoku. Z bezpečnostních důvodů byly odstaveny z provozu všechny subsystémy magistrátní datové sítě. Mimo provoz byla veškerá činnost na počítačové síti i služební e-mailové adresy pracovníků magistrátu. Kybernetičtí útočníci chtěli po Olomouci 100 000 dolarů, nedostali je. Odborníci začali postupně zapojovat počítače do datové sítě magistrátu v Olomouci 16. dubna.
18. května 2021 – Národní knihovna se stala terčem kybernetického útoku. Po zjištění útoku knihovna odstavila klíčové systémy a budova knihovny byla až do 24. května pro veřejnost uzavřená.
20. dubna 2022 – Na některé české weby zaútočili podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) hackeři. Útok se týkal například Českých drah, systému některých tuzemských letišť a Portálu veřejné správy, který spravuje ministerstvo vnitra. Podle tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na systémy českých státních i soukromých institucí vedli kyberútok ruští hackeři. Žádné informace a soukromá data občanů neunikly. Terčem útoků, které trvaly asi týden, se stal i web NÚKIB. K útokům se podle zjištění ČTK přihlásila ruská hackerská skupina Killnet.
17. května 2022 – Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zasáhl kybernetický útok. Kromě webových stránek či asistenční linky nefungovaly po hackerském útoku například účetnictví, systém veřejných zakázek, spisová služba a další programy. Řízení provozu ohroženo nebylo.
13. ledna 2023 – Volební weby prezidentských kandidátů Petra Pavla a Tomáše Zimy čelily hackerským útokům. Terčem kyberútoků byl také web ministerstva zahraničí. Podle oddělení Avast Threat Labs ve společnosti Gen za útokem stál software, který je dílem proruské hackerské skupiny NoName057.
30. srpna 2023 – Některé české banky čelily kybernetickým útokům, potýkaly se s výpadky internetového a mobilního bankovnictví nebo svých webů. Problémy zaznamenaly Komerční banka, ČSOB, Air Bank a Fio banka, zpomalený web měla Česká spořitelna. Hackeři napadli také web pražské burzy, který byl nedostupný až do podvečera. Podle mluvčího Fio banky Jakuba Heřmánka šlo o organizovaný útok ze zahraničí.
24. října 2023 – Weby ministerstva vnitra, policie, vlády, sněmovny, Senátu či pražského letiště napadla proruská skupina NoName057. Podle společnosti GenDigital byly útoky reakcí na zasedání Mezinárodní krymské platformy, které hostila Praha. Všechny napadené weby, včetně stránek Úřadu vlády, začaly kolem 17:00 toho dne znovu fungovat.
1. července 2024 – Masivní internetový útok na desítky minut znepřístupnil webové služby Finanční správy ČR, omezeně fungoval také Daňový portál. Fungování se plně obnovilo kolem 13:00, uvedla finanční správa, zároveň prodloužila termín pro podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím daňového poradce do 9. července.
8. dubna 2025 – Napaden byl účet premiéra a předsedy ODS Petra Fialy na síti X, objevily se na něm falešné příspěvky. Podvržený příspěvek přibyl také na účtu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Zmíněné příspěvky informovaly třeba o útoku na české vojáky ruskou armádou nebo odvetách za americká cla. Premiér informoval, že útok byl veden ze zahraničí.
28. května 2025 – Tehdejší šéf diplomacie Jan Lipavský (nestr., nyní ODS) oznámil, že čínští hackeři se nabourali do systémů ministerstva zahraničí. Útok byl veden proti jedné z neutajovaných komunikačních sítí ministerstva. Vláda oznámila, že aktivita, která trvala od roku 2022 a zasáhla instituci zařazenou na seznam české kritické infrastruktury, byla provedena kyberšpionážní skupinou APT31, veřejně spojovanou se zpravodajskou službou čínského ministerstva státní bezpečnosti (MSS). Lipavský si nechal kvůli kyberútokům předvolat čínského velvyslance.
10. července 2025 – Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) informoval na briefingu o kybernetickém útoku na jeden ze systémů ministerstva vnitra. Při incidentu podle něj neunikly osobní údaje občanů ani tajné informace státu. Netýkal se ani systémů policie a hasičů, ani klíčových registrů státu.
31. července 2025 – Český rozhlas Radiožurnál informoval, že weby policie, ministerstva vnitra a některých dalších úřadů čelily kyberútoku. Podle Radiožurnálu by za útokem mohla být ruská hackerská skupina Server Killers, která o něm informovala na Telegramu.
19. ledna 2026 – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) informovalo, že hackeři zaútočili na portál veřejných zakázek a vyřadili ho z provozu. Systém, ve kterém musí být ze zákona sdíleny informace o veřejných zakázkách, MMR obnovilo ještě během odpoledne. Portál slouží pro sdílení informací mezi zadavateli a dodavateli veřejných zakázek. Portál byl napaden DDoS útokem. Samotné veřejné zakázky se ale zadávají do jiného systému, který zůstal funkční.
13. listopadu 2026 – Univerzita Karlova (UK) oznámila, že řeší závažný kybernetický útok. Jedna z webových aplikací byla kompromitována, následně získal útočník neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS). Podle dosavadních zjištění útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Univerzita incident oznámila NÚKIB.
29. listopadu 2026 – Web státní správy Portál občana ráno čelil pokusu o kybernetický útok a je z preventivních důvodů dočasně nepřístupný. Data podle Digitální a informační agentury neunikla. Z preventivních důvodů je také nepřístupný Portál veřejné správy.
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