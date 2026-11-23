Hledat nejlevnější cestu k umělé inteligenci může mít kritické následky. Řada uživatelů vkládá do systémů AI citlivá firemní či osobní data bez ohledu na to, co se s nimi může dít.
AI hledá díry rychleji, než je lidé stíhají opravovat. Trump kvůli „záplatokalypse“ obětoval věrného poradce
Výzkumníci nyní ukázali, že existuje i výrazně větší riziko spojené s populárními službami, které svůj obchodní model staví na automatickém přeposílání uživatelských promptů do různých služeb ve snaze snížit náklady na jejich zpracování.
Co se dočtete dál
- Jak se útočníci dostali k přístupovým klíčům do cloudových účtů a co s nimi prováděli.
- Proč ani americký poskytovatel nemusí zaručit, že vaše prompty neskončí v Číně.
- Který čínský model byl spojený s nejvýraznějšími problémy.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace