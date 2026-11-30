Nezdarem skončila vzpoura malého nakladatele bibliofilií, společnosti Teapot. Ten totiž odmítal dávat knihovnám povinné výtisky vydaných publikací. Argumentoval tím, že vydává výpravné a drahé knihy v malém nákladu, často ani ne sto kusů. A odevzdat zdarma pět výtisků každé knihy, kdy jedna stojí vyšší desítky tisíc, je pro něj likvidační.
Svůj boj – alespoň prozatím – ale prohrál. Městský soud v Praze v pondělí pravomocně potvrdil verdikt Obvodního soudu pro Prahu 7, který rozhodl, že i na Teapot se zákonná povinnost vztahuje. A přikázal, aby Moravské zemské knihovně v Brně a Vědecké knihovně v Olomouci, které jej zažalovaly, uvedené knihy vydal.
Co se dočtete dál
- Jak bude dál spor pokračovat.
- O kolik peněz v případě nakladatelství Teapot jde.
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