Existuje rčení, že na světě člověk nenajde nic staršího než včerejší zprávy. Chce se tím říci, že lidská paměť je pomíjivá a i včerejšek je příliš vzdálený na to, aby byl zajímavý – na rozdíl od přitažlivého a vábivého dneška. To je samozřejmě hodně zavádějící a nejen pro ty, kdo mají tendenci hloubat nad historií. Velmi často je to totiž právě historický kontext, který dokáže vysvětlit, co se děje právě teď.

Přesně to platí pro výsledky hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí tohoto roku. Na první pohled příznivý údaj, nejrychlejší růst v historii Česka, navíc doprovázený skvělými zprávami z pracovního trhu, vypovídá o dobré kondici tuzemské ekonomiky.

Problém je ovšem v historii, v tom, s čím se to vlastně ekonomika porovnává. Když zapátráme ve vzpomínkách, loňský konec první poloviny roku byl extrémní. Pandemie byla teprve na počátku, očkování neexistovalo, testování bylo v plenkách a jedinou obranou byla co možná největší izolace každého jednotlivce. Namísto diskusí o tom, zda zavřít, či nezavřít pásy montoven, které probíhaly letos v rozpuku pandemie, loni v druhé polovině března postupně zavřely své brány všechny automobilky. Ač původně na dva týdny, uzavírka se postupně prodlužovala. Zavřená vrata továren se netýkala jen českého autolandu. Obdobně na tom byly továrny po celé Evropě.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »