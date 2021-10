Doufám, že jsem vám nezpůsobil environmentální žal,“ říká environmentální chemik Tomáš Cajthaml, když trochu zkroušeně opouštím jeho pracoviště v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd v pražské Krči. Poslouchat hodinu a půl o tom, jak člověk škodí životnímu prostředí nebo které všechny škodlivé látky kvůli tomu dostáváme do těla, na náladě nepřidá. „Viděl jsem studenty po mých přednáškách i plakat,“ dodává skoro omluvně. Nepříjemné pravdy, které tušíme, ale raději před nimi zavíráme oči, i téměř neznámé objevy profesor Cajthaml dokládá řadou konkrétních příkladů z každodenního života každého z nás.

HN: Vystudoval jste analytickou chemii, máte doktorát z krajinné a aplikované ekologie, jste profesorem environmentální vědy a doktorem molekulárněbiologických a lékařských věd. Čemu z toho rozumíte nejvíce: chemii, životnímu prostředí, nebo biologii?

Řekl bych, že ničemu. Umím ale ze všeho dobře těžit, což je při studiu životního prostředí nejdůležitější. Už si nepamatuji ze školy, jak běží nějaká reakce, ale mám tušení, že někde běží a že jinde by mohla mít dopad. Že z ní vzniká produkt, který by mohl životnímu prostředí škodit. Víte, nejhorší jsou jednoduchá řešení. Uděláme nekonečně mnoho elektráren na obnovitelné zdroje, které běží jen v jednu chvíli, a nemáme na to rozvodnou síť a úložiště energie. Taková řešení ovlivňují chápání lidí. Veřejnost nebude proti obnovitelným zdrojům obecně, protože ty jsou v pořádku, ale bude proti nim, protože zažije blackout. Podobně nejsem například velkým příznivcem absolutní recyklace plastů, protože to v principu nejde. Plast nikdy není čistý a recyklace je velmi nákladná. Mnohem jednodušší by bylo plasty omezit. Nemusíme přece kupovat něco, co je třikrát zabalené v plastu.

