Zavedení plateb za vypouštění skleníkových plynů do ovzduší v největších ekonomikách světa by mohlo přispět ke zmírnění klimatické krize, uvádí nová studie Světového ekonomického fóra a společnosti PwC. Odstupňovaná minimální cena emisních povolenek by od zavedení v roce 2030 snížila celosvětové emise oxidů uhlíku ročně o 12 procent. Zavedení tohoto opatření by podle studie stálo méně než jedno procento světového hrubého domácího produktu, což by vykompenzovalo ekonomické ztráty plynoucí z globálního oteplování, jako například náklady na újmu na zdraví obyvatel nebo na opatření proti zvyšování hladiny moří.

Emisní povolenky využívá jako nástroj ke snížení vypouštěných skleníkových plynů v průmyslu Evropská unie, pokusy o regulaci emisí pomocí povolenek ale probíhají i v Číně nebo americké Kalifornii. EU stanovuje celkový počet povolenek v oběhu. Velké podniky, které produkují emise, musí za každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého koupit povolenku. Jde o náklady navíc, které mají firmy motivovat k ekologičtější výrobě a přechodu například ze spalování uhlí na plyn nebo využívání obnovitelných zdrojů. Podobně by měly na dekarbonizaci firem tlačit i navržené globální povolenky.

