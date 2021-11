Růst cen v následujících měsících nabere tempo, jaké jsme nezažili nejméně od roku 2008. Zřejmě tento rok dokonce překoná, čímž v Česku padne inflační rekord tohoto tisíciletí. Česká národní banka proto zasahuje s razancí, která budí údiv. Zvýšení úroků, k jakému se v posledních šesti týdnech odhodlala, nemá obdoby. Žádná centrální banka v západním světě nezvedla své sazby o celé dva procentní body.

Nebývalá – alespoň v rámci „nového normálu“ zrozeného po velké recesi let 2008 a 2009 – je i současná absolutní výše základní sazby ČNB: dosáhla už 2,75 procenta. A to se během dalších měsíců svižně přehoupne přes tři procenta. Předpokládá to totiž stejná prognóza centrální banky, jaká ve čtvrtek přesvědčila většinu radních ke zvýšení sazeb. V situaci, kdy většina našich sousedů žije s měnou s nulovými až zápornými sazbami, zařídila ČNB české ekonomice nebývalý úrokový šok.

Jeho dopad už lidé i firmy pociťují a bude bolet ještě víc. Dražší, a tedy nedostupnější hypotéky či nákladnější financování provozu firem i jejich investic budou první na očích. ČNB argumentuje, že je to v současné době nezbytné proto, aby si ekonomika na rychlý růst cen nezvykla, aby lidé nezměnili své inflační očekávání. Pak by inflace byla dlouhodobá a bylo by obtížné a drahé ji zkrotit. Je to založeno na zkušenostech z mnoha zemí a má to svou logiku. Je ale logické, že si ČNB prakticky zakázala použít proti inflaci silnou zbraň, kterou má přitom po ruce?

