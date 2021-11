Prezident Miloš Zeman by měl v pátek v poledne jmenovat Petra Fialu (ODS) novým premiérem. V jeho budoucím kabinetu ale po čtvrtku chybí jeden člověk. Ministr průmyslu a obchodu. Kandidát na tento post Věslav Michalik z hnutí STAN svou nominaci odmítl. Důvodem jsou pochybnosti o jeho dřívějším podnikání přes neprůhlednou kyperskou firmu a možný střet zájmů. Starostové proto rychle začali hledat náhradu.

Už během čtvrtka oslovili několik lidí. Mezi nimi je třeba ekonom Filip Matějka nebo investor a bývalý bankéř Jozef Síkela. Zatím se ale s nikým nedohodli. Jméno nového kandidáta by ale mělo být jasné o víkendu. V pátek ráno o novém kandidátovi bude jednat předsednictvo hnutí, v neděli pak celostátní výbor, který ho definitivně schválí.

Filip Matějka je ekonom z institutu CERGE-EI, který se specializuje na makroekonomii. Ke STAN má navíc blízko. Piráti a starostové ho při loňské jarní vlně pandemie nominovali do Ústředního krizového štábu. S jejich společnou koalicí spolupracoval i na volebním programu. Na dotazy HN ohledně možného vládního angažmá Matějka nereagoval. Podle informací zevnitř strany ale nabídku zvažuje.

Všichni starostové si ale nejsou jisti, zda je Matějka tím nejvhodnějším kandidátem. Nemá za sebou žádné politické zkušenosti a ministerstvo průmyslu a obchodu je dost silový resort. „Měl by tam být spíše politik,“ říká zdroj z hnutí.

Dalším možným kandidátem je podle informací HN Jozef Síkela. Někdejší šéf Slovenské spořitelny se léta pohyboval v nejvyšších manažerských patrech bankovního světa a dnes je z něj investor. Vedení STAN ho kvůli kandidatuře také oslovilo.

Mezi nominandy na ministerstvo průmyslu a obchodu byl za hnutí dříve také bývalý hejtman a nynější poslanec Josef Bernard. Jenže s ním už starostové nepočítají. Oficiálně kvůli tomu, že byl ve sněmovně zvolen šéfem rozpočtového výboru. Neoficiálně proto, že i v jeho podnikání má – stejně jako u Michalika – Kypr svou roli. Bernard si přes firmu sídlící na tomto ostrově koupil minoritní podíl v plzeňské strojírně Škoda Transportation. „To je úplně stejný příběh, za týden bychom museli řešit stejnou situaci,“ uvádí zdroj z hnutí.

„Musíme hledat někoho, kdo bude ochoten na sebe ten úkol vzít, není to jednoduchý resort, a také někoho, kdo nebude mít nic s Kyprem,“ říká liberecký hejtman Martin Půta.

Právě kvůli svému podnikání, respektive firmám na Kypru, se dostal Michalik v posledních dnech dostal na stránky médií. Jak popsal Deník N a Lidovky.cz, v minulosti inkasovaly Michalikova rodina a společnosti, v nichž se on či jeho žena Hana Michaliková angažovali, celkově téměř sto milionů korun jako výhodné půjčky od kyperské společnosti Lowfield Investments, jejíž majitel byl skrytý.

Michalikovým zároveň patří 96 procent majetku ve fondu Valour, který ovládá i dvě solární elektrárny. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom ovlivňuje výši dotací pro obnovitelné zdroje, tedy i pro elektřinu ze slunce. Jako ministr by tak byl ve střetu zájmů.

Kvůli kritice Michalik ve čtvrtek oznámil, že se rozhodl neusilovat o post ministra. I proto, že nechce být jako Andrej Babiš. Premiér v demisi a šéf ANO totiž celou dobu, co přešel z podnikání do politiky, čelí podezřením ze střetu zájmů či obcházení daňových zákonů, vždy ale odmítl rezignovat.

„Dneska v noci jsem moc nespal,“ popisoval své rozhodování Michalik, jenž je jinak starostou Dolních Břežan a náměstkem středočeské hejtmanky. Přemýšlel, kde jsou hranice, za které už člověka vstupujícího do politiky nepustí jeho byznysová minulost. Sám je přesvědčený, že neudělal nic protiprávního ani nemorálního, veřejnost ale jeho podnikání přes Kypr podle něj vnímá negativně. Nechce tak poškozovat STAN.

Firmu Lowfield Investments podle Michalikova sdělení vlastnila jeho žena, na Kypru ji spolu s ním založila v roce 2002. Jako kapitál do ní vložil vlastní peníze ve výši 320 tisíc eur, tedy zhruba 8,3 milionu korun. V roce 2017 společnost ukončila činnost a její majetek – již v hodnotě kolem půl miliardy – přešel do zmíněného fondu Valour.

Proč si jako sídlo firmy zvolili se ženou Kypr, vysvětlil Michalik tak, že coby bývalý investiční bankéř rakouské CAIB a poté německé HVB chtěl využít své kontakty a investovat nejen v Česku, ale i v zahraničí. Kvůli výhodným podmínkám včetně těch daňových si proto zvolili Kypr. Výhodou je například minimální zdanění kapitálových výnosů. Ženu jako majitelku prý neskrýval, jen nepovažovali její zveřejnění za nutné. „Naši kamarádi to věděli a všechny banky a instituce, které to potřebovaly, také,“ uvedl.

Přísněji nicméně kyperskou anabázi hodnotí David Hubal, expert a daňové právo a člen Unie daňových poplatníků. „Veřejně činná osoba by měla jít příkladem, neměla by využívat prostor, aby se vyhnula placení daní. Jde spíše o morální hledisko, nemusí to znamenat nelegální činnost,“ upozornil.

Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik patří mezi nejúspěšnější politiky hnutí. Sám do vlády příliš nechtěl, straničtí kolegové ho přesvědčovali s tím, že nikoho lepšího nemají. „Jeho rozhodnutí respektuji, i když jsem se snažil ho přesvědčit, aby to nevzdával. Měli jsme na něj skvělé ohlasy od odborníků i kolegů. Zvládl by ten post skvěle,“ říká místopředseda starostů Jan Farský.

Lidé ze STAN si ale uvědomují, že kauza by škodila celé vládě a museli by se k ní opakovaně vracet. „Na tomto ministerstvu je třeba hájit zájmy státu proti velkým finančním skupinám, měl by tam jít člověk, který se umí v tomto prostředí pohybovat a ví jak funguje. Na druhou stranu jde o reputační věc, která je pro vznikající vládu důležitá,“ uvedl Půta. Podle informací HN se předsednictvo strany o Michalikových aktivitách dozvědělo až z médií, před samotnou nominací se o tomto byznysu vůbec nebavili, což dnes vnímají sami jako chybu.