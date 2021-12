Lidé na celém světě se dnes při placení stále častěji obejdou bez hotovosti. Tento trend zrychlila pandemie covidu-19, která přiměla kupující více využívat platební karty v kamenných prodejnách a zvýšila objem bezhotovostních nákupů na internetu. Nejinak tomu bylo v Česku, jež zaznamenává obrovský nárůst e-commerce a už nyní v oblasti bezdotykového placení patří k evropské špičce.

„Z našich statistik za poslední rok vychází, že jsme měli rok, který by se dal nazvat 3D. První D, lidé začali více platit u domácích obchodníků. Druhé D, začali hodně používat debetní karty. Třetí D se neslo ve znamení digitalizace. Lidé se začali soustřeďovat na nákupy v e-shopech,“ uvedl v diskusi o inovacích a trendech v platbách, která se uskutečnila minulý týden v sídle Hospodářských novin, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko Marcel Gajdoš. Do nárůstu domácích plateb se promítl mimo jiné efekt uzavřené ekonomiky v důsledku pandemie.

Náskok až pěti let

Rok 2020 ovlivnily vlny pandemie a lockdown. „Když se podíváme na historické roční nárůsty používání karet, pandemie nás posunula o tři až pět let vpřed. Po otevření ekonomiky na jaře letošního roku se čísla nevrátila zpět na předchozí úroveň, takže trendy skutečně ukazují, že uživatelé používají platební karty čím dál více,“ popsal Robert Mazouch, provozní ředitel a country manažer pro Česko v platební společnosti Global Payments.

Dalším z témat debaty byly iniciativy na podporu bezhotovostního styku, respektive podpora rozšiřování sítě míst, kde může spotřebitel kartou zaplatit. V současnosti mohou v Česku zákazníci přiložit svoji platební kartu k 275 tisícům platebních terminálů. V porovnání s evropským průměrem, který je 33 terminálů na tisíc obyvatel, tedy zaostáváme. Ze zemí visegrádské čtyřky jsme na tom nicméně nejlépe, a jak připomněl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), před šesti lety bylo u nás terminálů téměř o polovinu méně. Právě MPO rozjelo minulý rok projekt Česko platí kartou, kdy obchodníkům nabízí vyzkoušení platebního terminálu na šest měsíců zdarma. Do 50 tisíc nemusí obchodník platit ani žádné transakční náklady.

„Ze statistik, které máme k dispozici, vyplývá, že pokud může transakci zákazník udělat digitálně, projeví se to u obchodníka zvýšením obratu minimálně kolem 20 procent,“ řekl Vinkler. Cílem projektu tedy je, aby si obchodník vyzkoušel platební terminál a sám porovnal, zda se mu jeho používání vyplatí. Diskutující se shodli, že pro jejich rozšiřování je právě osobní zkušenost obchodníka klíčová.

Marcel Gajdoš ze společnosti Visa v souvislosti s nárůstem počtu terminálů nastínil jednu výzvu, před kterou nyní Česko stojí. „Statistiky počtu terminálů jsou dobré, když se ale podívám na počet transakcí na jeden terminál nebo počet transakcí na jednu kartu, tak v nich zaostáváme například za sousedním Polskem. Řádově máme o 20 až 30 procent méně transakcí na terminálech i na kartách. Je to tím, že v Polsku začali dříve a nyní se soustřeďují na edukaci. A to je přesně další fáze, do níž musíme aktivně vstoupit.“

Zpříjemnění cesty

V oblasti bezhotovostních plateb lze nalézt řadu projektů, které chtějí zjednodušit zákazníkům placení či jim zlepšovat uživatelskou zkušenost, jako například elektronická účtenka nebo Click to Pay. Druhý zmiňovaný je projekt, ve kterém se spojili dva velcí konkurenti, společnosti Visa a MasterCard. Jejich cílem je zavést standard do internetových nákupů, aby byly jednoduché, intuitivní a zároveň bezpečné. Platba na jedno kliknutí by měla nahradit zadávání platebních a osobních údajů. Tedy to, co zná zákazník z velkých e-shopů, by se mělo stát běžné i v těch malých a středních. Z diskuse vyplynulo, že se nejedná o obranu proti Apple Pay a Google Pay, ale o snahu zlepšit zákaznickou zkušenost, která momentálně není s menšími e-shopy tak dobrá.

„Když jsme si dělali průzkumy, zjistili jsme, že od chvíle, kdy si zadáte zboží do nákupního košíku, až po moment, kdy zaplatíte, se řádově 50 až 70 procent transakcí nezrealizuje. To znamená, že držitel karty buď nedůvěřuje e-shopu, nebo změní názor. Například proto, že někdo po něm chce číslo karty a on neví, zda ho zadat. Je tam velký počet neznámých, které ovlivňují to, kolik transakcí se uskuteční,“ popisoval Gajdoš problémy, jež by měl systém Click to Pay odstranit.

„Všichni hledáme věci, které by obchodníkům nebo držitelům karet zpříjemnily jejich používání. Aby platili více, aby se nebáli a zároveň abychom jim přinesli ještě něco dalšího,“ řekl Robert Mazouch z Global Payments. Mezi to „dalšího navíc“ patří i získání analytických nástrojů, které obchodníkovi pomohou s přilákáním zákazníků.

Diskutující zmínili i téma evropské regulace. Evropská unie diskutuje o tom, že by vytvořila vlastní evropské kartové schéma, a tím oslabila kartový byznys Visy a MasterCardu. „Není to první pokus, už jich několik proběhlo. Často to začne sklouzávat k tomu, že vznikne další kartová společnost. Nyní je otázka, proč a pro koho to děláme. Proto, že chceme reálně něco někam posunout, nebo je to vymanění se z rukou současných hráčů na trhu?“ uvedl Jan Hailich, manažer pro platební řešení České spořitelny.