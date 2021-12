Cukrář s vyznamenáním, velkým srdcem a nadšením, ale zejména s obrovským tahem na branku. „Zabývám se výrobou moderní cukrářské gastronomie, snažím se přibližovat vysokou cukrařinu tady u nás v kraji. Za přijatelné peníze pro lidi, z těch nejkvalitnějších surovin,“ popisuje Dominik Mervart. Dělá sladké cateringy, dováží do kaváren a hotelů. Navíc provozuje dvě své kavárny a bude rozšiřovat o další. „Moderní cukrařina, to jsou lehké dezerty s důrazem na kvalitní suroviny. Skutečně žádné náhražky, žádná ztužovadla, ale jednoduchá francouzská cukrařina na bázi čokolády a jednoduchých prvotních vstupních surovin,“ říká Moneta Živnostník roku Srdcař.

Zhruba ve dvanácti letech se dostal k cukrařině přes vánoční cukroví, které u rodičů doma pekl. Od té doby ho obor doslova nadchl. S vyznamenáním mohl jít na jakoukoli jinou školu, ale šel na výuční obor. A viděl, že jiná cesta než jít podnikat, aby mohl pracovat tak, jak si sám představoval, není. „Máme nějakých padesát pět zákazníků, velké hotely, kavárny, jezdíme od Pece pod Sněžkou až po Pardubice. Nejezdíme ale nikam s katalogem,“ dodává Mervart. Podnikat začal ve 20 letech, kdy spousta jeho kamarádů ještě nevěděla, co chce dělat. Do toho navíc dálkově vystudoval pekařskou školu, aby pronikl i do tohoto řemesla. „A od té doby, co rok, ztrojnásobujeme náš obrat. Takový je náš cíl, že každý rok 19. května otevřeme další provoz. Už se nám to povedlo třikrát za sebou, tak doufám, že příští rok se nám vydaří otevřít v dalším městě,“ uzavírá Dominik Mervart.

Investovat do podnikání srdce se vyplácí

Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a CSR společnosti Moneta Money Bank Foto: archiv HN

Strochou nadsázky by se vzhledem k tomu, jak ztížené podmínky pro byznys měli v posledním roce a půl pro rozvoj svého podnikání, dalo říci, že srdcaři jsou téměř všichni živnostníci. Kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař přesto oceňuje jednoho z nich. Proč a kdo to letos je, vysvětlila Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a udržitelnosti Monety Money Bank.

Letos je druhým rokem vyhlašována kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař. Co je jejím smyslem?

Jak už vyplývá z jejího názvu, snažíme se vždy najít někoho, kdo kromě hodin dřiny, energie a peněz investuje do svého podnikání své srdce. Je jasné, že všichni ti, kteří se letos probojovali do krajských kol a poté do celostátního finále, svou práci dělají s láskou. Nicméně jsou tací, jejichž zápal a nadšení pro věc jde daleko nad rámec těch ostatních. A to jsou pro nás ti praví srdcaři.

Neuvěřitelných příběhů skvělých živnostníků bylo letos více než dost. Jak se vám vybíral vítěz?

Velice těžce. Máme za sebou téměř dva roky života s covidem a podnikatelé, kteří se dokázali této situaci postavit čelem, ustát ji a v mnohých případech ji dokonce využít jako příležitost k růstu, jsou pro nás skuteční hrdinové. Právě proto bylo letos rozhodování o jednom jediném srdcaři téměř bolestné. Osobně jsem měla tři čtyři tajné favority, mezi nimiž jsem dlouho nebyla s to se rozhodnout.

Letošním srdcařem se stal cukrář Dominik Mervart. Čím si to zasloužil?

Jednoznačně svým přístupem k podnikání. Pro Dominika je cukrařina vášní, řekla bych možná až posedlostí. Dorty začal péct už ve dvanácti letech, o osm let později se začal cukrařinou živit. Pracoval osmnáct hodin denně a dorty rozvážel starou fabií, kterou schovával při parkování tak, aby nebylo vidět, čím k zákazníkům přijel. Dnes je mu čtyřiadvacet, svoje zákusky dodává do padesáti hotelů v republice, každý rok ztrojnásobuje svůj obrat a jeho kavárny jsou terno. A upřímně, už jste ty jeho dorty ochutnali?

