Správa železnic nezíská půl miliardy korun, kterou požadovala vrátit od společnosti Grandi Stazioni v souvislosti se sporem o budovu pražského hlavního nádraží. Rozhodl o tom minulý týden Obvodní soud pro Prahu 1. Železničáři vyplatili uvedenou sumu italské firmě v listopadu 2016 za „technické zhodnocení“ nádraží. Jenže později došli k tomu, že zahraniční společnost nemá na peníze nárok, a podali žalobu, v níž chtěli, ať částku vrátí. To ale soud zamítl.



Je to jeden z mnoha sporů, které provází jejich bouřlivý rozchod z roku 2016. Správě železnic tehdy došla trpělivost s Grandi Stazioni, které mělo zpoždění s rekonstrukcí nádraží. Italská firma totiž podle smlouvy uzavřené v roce 2003 s Českými drahami slíbila, že nádraží nejpozději do 10 let opraví. A za to jej dostane na 30 let do pronájmu. Jenže když ani po 13 letech nebyla oprava u konce, Správa železnic, pod niž mezitím nádraží přešlo, vypověděla italské firmě smlouvu.

