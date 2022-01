Pomocí počítačové hry se dá učit i matematika nebo fyzika, říkají vzdělávací experti z Microsoftu. Ten dlouhodobě podporuje růst digitálních dovedností na českých školách.

Kde vidíte největší digitální slabiny dnešních studentů?

Karel Klatovský (manažer pro oblast základního a středního školství): Někteří z nich stále neumí dobře pracovat s informacemi. Málo si je ověřují a stává se, že podléhají fake news. Školy se ale této problematice začínají naštěstí věnovat. Řada lidí také podléhá falešné představě, že když děti odmalička používají počítačové tablety a notebooky, tak na nich přece umí. Realita je ale někdy jiná. Děti hrají hry nebo jsou aktivní na sociálních sítích, ale určitě to automaticky neznamená, že mají IT dovednosti, které jsou potřeba pro úspěch ve 21. století. Neplatí to však zdaleka o všech a už nyní jsou vidět na stovkách příkladů škol z celého Česka skvělé nápady a inspirace pro ostatní.

